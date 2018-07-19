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即市新聞

19/07/2018 09:05

《專家之言－李偉傑》中國ＧＤＰ乏驚喜，港股兩萬八水平掙扎

　　《專家之言》六月中世界盃開始投資市場氣氛與轉趨審慎，在已經曲終人散後，從成交量顯
示投資氣氛以達致冰點，近期成交量可落至７００億水平，當然在美國對內地追加２０００美元
中國進口貨品１０％關稅消息公布後，市場仍被動於事件消息變化，預料需要等待消息進一步被
消化後才見反彈機會，早前國家統計局公布內地第二季ＧＤＰ增長６﹒７％，上半年ＧＤＰ增長
６﹒８％符合市場，但並未為市場帶來驚喜，內地股市維持在２８００點水平徘徊，港股同步亦
在２８０００點水平附近掙扎，現時只有等待接受美國霸權主義後，觀察對內地影響。

＊易居為領先房地產交易服務提供商＊

　　而八月將開始公布中期業績，臨近中期業績公布高峰期，期望能為個股帶來動力，雖然缺乏
明確方向，但新股上市步伐未有減退，近期多間新股上市後走勢表現不俗，其中亦可受招股是市
場氣氛平平，各公司定價亦未見進取，為投資者預留空間，在內地剛公布六月份７０大城市新建
商品住宅價格指數同費升５％連漲３３個月，聯想到投資者可以留意在本周五上市的易居企業控
股（０２０４８），集團是中國領先的房地產交易服務提供商，公司２０１７年產生的一手房代
理服務收入最多，房地產交易數據及土地數據所覆蓋的城市數量最多，以門店數量計房地產經紀
網絡位居第二，主要提供一手房代理服務、房地產數據及諮詢服務以及房地產經紀網絡服務，業
務得益於其與中國多家最傑出的房地產開發商之間的密切關係，尤其是在房地產開發行業內市場
持續整合的趨勢下。

＊三大業務線互為補充，協同效應強勁＊

　　易居企業控股的三大業務線互為補充，產生了強勁的業務協同效應及大量的交叉銷售機會。
集團自代理及經紀網絡服務的運營中收集大量房地產數據，這不斷壯大公司專有的數據庫，令公
司得以提供更佳的數據及諮詢服務。公司憑藉自身的數據能力，在房地產開發項目的早期階段向
房地產開發商提供市場調研報告、定位分析及可行性研究等各類服務，這令公司得以做好更充足
的準備通過一手房服務及房地產經紀網絡服務來服務房地產開發商。集團為全部中國房地產開發
商Ｔｏｐ１００或彼等各自的關聯公司提供服務。此外，房地產開發商Ｔｏｐ１００中的２５家
與股東有聯繫，在近期本港半新股市場氣氛熾熱，在集團上市以下限１４﹒３８元定價，加上憧
憬集團具有龐大網絡以及市場龐大，相信可進一步吸引投資者眼球，上市後可進一步跟進。《財
經評論員　李偉傑》（本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

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