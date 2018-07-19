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19/07/2018 09:21

道指五連升，港股高開１３３點報２８２５１，國指揚６１點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》聯儲局昨日公布的經濟褐皮書同樣對美國經濟感到樂觀，加上
大摩季績勝預期，金融股造好為美股帶來支持，道指五連升，漲７９點或０﹒３２％，報
２５１９９點。標指收升６點或０﹒２２％，報２８１５點。納指則軟不足１點，報７８５４點

　　恆指夜期收報２８２０６點，升１２６點，高水８９點。港股ＡＤＲ比例指數上升１９３點
，報２８３１０點。　
　　港股高開１３３點報２８２５１點。國指升６１點報１０６３９點。
　　國際油價昨日反彈１％，中海油（００８８３）現價上升１﹒６１％，報１２﹒６元，暫升
幅最大藍籌。中石油（００８５７）漲１﹒２７％，報５﹒５８元。中石化（００３８６）軟０
﹒２８％，報７﹒０１元。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　７３﹒１０元　　　上升０﹒６９％
　　港交所　（００３８８）　　２３３﹒００元　　　下跌０﹒１７％
　　騰訊控股（００７００）　　３７８﹒００元　　　無升跌
　　建設銀行（００９３９）　　　　６﹒８３元　　　上升０﹒７４％
　　中國移動（００９４１）　　　６８﹒５０元　　　上升０﹒８１％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６８﹒００元　　　上升０﹒４４％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒４８元　　　上升０﹒１８％
　　中國平安（０２３１８）　　　７１﹒００元　　　上升０﹒９２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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