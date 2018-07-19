道指五連升，港股高開１３３點報２８２５１，國指揚６１點

《經濟通通訊社１９日專訊》聯儲局昨日公布的經濟褐皮書同樣對美國經濟感到樂觀，加上

大摩季績勝預期，金融股造好為美股帶來支持，道指五連升，漲７９點或０﹒３２％，報

２５１９９點。標指收升６點或０﹒２２％，報２８１５點。納指則軟不足１點，報７８５４點

。

恆指夜期收報２８２０６點，升１２６點，高水８９點。港股ＡＤＲ比例指數上升１９３點

，報２８３１０點。

港股高開１３３點報２８２５１點。國指升６１點報１０６３９點。

國際油價昨日反彈１％，中海油（００８８３）現價上升１﹒６１％，報１２﹒６元，暫升

幅最大藍籌。中石油（００８５７）漲１﹒２７％，報５﹒５８元。中石化（００３８６）軟０

﹒２８％，報７﹒０１元。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７３﹒１０元 上升０﹒６９％

港交所 （００３８８） ２３３﹒００元 下跌０﹒１７％

騰訊控股（００７００） ３７８﹒００元 無升跌

建設銀行（００９３９） ６﹒８３元 上升０﹒７４％

中國移動（００９４１） ６８﹒５０元 上升０﹒８１％

友邦保險（０１２９９） ６８﹒００元 上升０﹒４４％

工商銀行（０１３９８） ５﹒４８元 上升０﹒１８％

中國平安（０２３１８） ７１﹒００元 上升０﹒９２％

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