《盤後部署》人幣轉弱資金離開中港兩市，港股料試２７８３０支持

《經濟通通訊社１９日專訊》大摩季績勝預期，金融股造好為美股帶來支持，道指漲７９點

五連升，標指揚６點，納指跌不足１點。港股今早跟隨外圍高開１３３點，未幾升幅擴至２１２

點見２８３２９點，但隨著滬指再受壓，而內銀走勢再次轉弱，騰訊（００７００）亦告向下，

港股由升轉跌，尾市一度挫１１９點，低見２７９９８點穿兩萬八。最終全日收跌１０６點或

０﹒３８％，報２８０１０點。

國指跌５５點或０﹒５２％，報１０５２３點。滬指軟１４點或０﹒５３％，報２７７２點

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＊特朗普威脅歐盟作反擊，投資者憂中國經濟放慢＊



貿易戰料繼續影響投資者情緒，美國總統特朗普威脅指出，若下周與歐盟官員的會議未能達

成一項公平的汽車貿易協議，他將做出重大反擊。歐盟委員會主席容克將於７月２５日訪問白宮

，討論包括外交及安全政策、反恐、能源安全以及經濟增長等一系列廣範圍的重要議題。特朗普

已多次威脅，若歐盟領袖未能與美國達成公平的協議，他將額外實施汽車關稅。

中美貿戰方面，對於美國指中國政府針對美鋼鋁２３２措施實施的應對措施，不符合世貿組

織有關規則，將訴諸世貿爭端解決機制，中國商務部條約法律司負責人回應指，中方措施是維護

國家利益和多邊貿易體制的必要舉措，是正當亦是符合多邊貿易規則。

環球貿易戰開打之下，中國經濟料受損害，交銀國際早前已預料中國下半年出口增速可能低

於上半年，多間大行對於中國下半年經濟走勢維持保守看法，投資者看淡中國經濟，資金流出中

港市地，故預期中港兩地股市將繼續偏淡。



＊鮑威爾樂觀言論刺激美元走強，人民幣持續向下＊



美國聯儲局主席鮑威爾早前的樂觀言論，確認美國今年或會進一步加息的預期，並支持美元

向上，人民幣匯率則持續向下。離岸人民幣（ＣＮＨ）早段一度再創超過一年新低。在岸人民幣

（ＣＮＹ）亦不見弱勢，一度創近一年低。離岸與在岸人民幣價差近日持續擴大，推動更多套利

交易，亦一定程度對在岸人民幣施壓。人幣持續走弱，將帶動Ａ股向下，料滬指跌至２７００點

方見支持，這將拖累港股跌穿兩萬八關，初步支持位會是今年低位２７８３０點。（ｆｆ）

