《外地經濟》鮑威爾對貿易問題出言謹慎，但暗示下行風險正浮現

《經濟通通訊社１９日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾一連兩日在國會聽證上被問到貿易緊張

問題，雖然鮑威爾大打官腔僅稱尊重特朗普政府的意見，但亦暗示聯儲局對於目前貿易緊張形勢

要比自己所表露出來的更加關切，因為不確定性令企業投資發生變化，有可能改變美國經濟的運

行軌道以至聯儲局的政策。

他稱，許多許多公司會因貿易戰而遭受損失，但因美國經濟體規模達２０萬億美元，需要時

間來顯現問題；而目前已得知許多企業對前景感到擔心，並且開始影響投資決定。（ｍｎ）

