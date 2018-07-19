《外企業績》ＩＢＭ第二季盈利增長３％，勝市場預期

《經濟通通訊社１９日專訊》ＩＢＭ第二季盈利增長３％至２４億美元，不計入特殊項目每

股盈利為３﹒０８美元，優於市場預期３﹒０４美元，受惠於網絡安全及雲計算等在內的高利潤

業務錄得增長。

ＩＢＭ連續第三個季度實現收入增長，整體收入增長近４％至２００億美元，超過市場平均

預期的１９８﹒５億美元。投資者聚焦的數據分析、網絡安全及其他最新業務的收入增長１５％

至１０１億美元，佔公司總收入超過一半。（ｍｎ）

