《經濟通通訊社１９日專訊》ＩＢＭ第二季盈利增長３％至２４億美元，不計入特殊項目每
股盈利為３﹒０８美元，優於市場預期３﹒０４美元，受惠於網絡安全及雲計算等在內的高利潤
業務錄得增長。
ＩＢＭ連續第三個季度實現收入增長，整體收入增長近４％至２００億美元，超過市場平均
預期的１９８﹒５億美元。投資者聚焦的數據分析、網絡安全及其他最新業務的收入增長１５％
至１０１億美元，佔公司總收入超過一半。（ｍｎ）
19/07/2018 08:27
《外企業績》ＩＢＭ第二季盈利增長３％，勝市場預期
《經濟通通訊社１９日專訊》ＩＢＭ第二季盈利增長３％至２４億美元，不計入特殊項目每
股盈利為３﹒０８美元，優於市場預期３﹒０４美元，受惠於網絡安全及雲計算等在內的高利潤
業務錄得增長。
ＩＢＭ連續第三個季度實現收入增長，整體收入增長近４％至２００億美元，超過市場平均
預期的１９８﹒５億美元。投資者聚焦的數據分析、網絡安全及其他最新業務的收入增長１５％
至１０１億美元，佔公司總收入超過一半。（ｍｎ）
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