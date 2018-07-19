《外企業績》大摩第二季盈利急增４３％，勝市場預期

《經濟通通訊社１９日專訊》大摩第二季盈利增長４３％至２２﹒７億美元，因交易及投行

業務收入增加，剔除特殊項目後每股盈利為１﹒２５美元，優於市場預期。

季內大摩收入上升１１﹒７％至１０６﹒１億美元，當中銷售及交易業務淨收入增加

１８％，而固定收益交易及股本交易業務收入則分別增長１２％及１５％。（ｍｎ）

