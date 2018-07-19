【貿易開戰】特朗普威脅若未能與歐盟達成公平汽車協議將作出反擊

《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統特朗普威脅，若下周與歐盟官員的會議未能達成一項

公平的汽車貿易協議，他將做出重大反擊。

白宮本周表示，歐盟委員會主席容克將於７月２５日訪問白宮，討論包括外交及安全政策、

反恐、能源安全以及經濟增長等一系列廣範圍的重要議題。

特朗普已多次威脅，若歐盟領袖未能與美國達成公平的協議，他將額外實施汽車關稅。

（ｍｎ）

