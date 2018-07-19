《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統特朗普威脅，若下周與歐盟官員的會議未能達成一項
公平的汽車貿易協議，他將做出重大反擊。
白宮本周表示，歐盟委員會主席容克將於７月２５日訪問白宮，討論包括外交及安全政策、
反恐、能源安全以及經濟增長等一系列廣範圍的重要議題。
特朗普已多次威脅，若歐盟領袖未能與美國達成公平的協議，他將額外實施汽車關稅。
（ｍｎ）
19/07/2018 11:23
【貿易開戰】特朗普威脅若未能與歐盟達成公平汽車協議將作出反擊
《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統特朗普威脅，若下周與歐盟官員的會議未能達成一項
公平的汽車貿易協議，他將做出重大反擊。
白宮本周表示，歐盟委員會主席容克將於７月２５日訪問白宮，討論包括外交及安全政策、
反恐、能源安全以及經濟增長等一系列廣範圍的重要議題。
特朗普已多次威脅，若歐盟領袖未能與美國達成公平的協議，他將額外實施汽車關稅。
（ｍｎ）
|中國故事19/07/2018
【連環爆雷】內地P2P平台現爆雷潮 14天131家平台倒閉
|生財有道19/07/2018
【公共年金】長命一百歲，攞足240萬
|生財有道19/07/2018
電子錢包大激鬥 AlipayHK︰冀三年內成港人最愛
|中國故事19/07/2018
貨運公轉鐵 大秦鐵路時來運到
|中國故事19/07/2018
成功購盧森堡銀行 聯想控股金融版圖再下一城
|國際動態19/07/2018
特朗普改口 指俄干預美大選
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰