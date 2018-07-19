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19/07/2018 11:23

【貿易開戰】特朗普威脅若未能與歐盟達成公平汽車協議將作出反擊

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統特朗普威脅，若下周與歐盟官員的會議未能達成一項
公平的汽車貿易協議，他將做出重大反擊。
　　白宮本周表示，歐盟委員會主席容克將於７月２５日訪問白宮，討論包括外交及安全政策、
反恐、能源安全以及經濟增長等一系列廣範圍的重要議題。
　　特朗普已多次威脅，若歐盟領袖未能與美國達成公平的協議，他將額外實施汽車關稅。
（ｍｎ）

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