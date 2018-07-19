《台股攻略－馮偉明》台股今日回落

《台股攻略》台股今日開高收低，跌７﹒０８點，收１０８３５﹒３８點，成交金額為新台

幣１４１３﹒９０億元。

台股今日開高，台積電法說會今日登場，除息後股價創新高，大立光則是高位徘徊，升超市

１％，鴻海今日升幅維持約１％左右，重上季線。蘋概股可成、華通、台郡、臻鼎－ＫＹ及

ＧＩＳ－ＫＹ續彈。國巨今日起開始實施庫藏股，股價開高震盪，並曾觸及新台幣９００元。

ＮＢ電競相關版塊方面，有歐系外資在最新報告中調降技嘉、微星及華碩目標價並調降微星評級

，此三檔個股今日陷入下整理格局；二線光學股中，揚明光強攻漲停板，帶動其他光學元件股走

揚。環球晶圓重新向季線反彈，台勝科、合晶、嘉晶、中美晶及茂矽等表現不錯。

美中貿易爭端持續，在美國可能再採取新動作前，股市趁機反彈，惟各界擔心雙方相互報復

的金額會否更大，為市場帶來更多不確定性。台股市場聚焦台積電法說會所釋出的內容，料台股

指數短期仍有機會向上。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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