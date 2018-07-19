《窩輪豪情－梁業豪》期指１５分鐘圖形勢全面向好

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、消

費者服務業與消費品製造業。此外，超短線投機價值最高的相關正股為中華煤氣（００００３）

、裕元（００５５１）與達利食品（０３７９９），短線（一星期至一個月）投機價值最高者則

為達利食品、中華煤氣與恆生銀行（０００１１）。

恆指期貨裂口高開１６０點後於２８１９３與２８２８９間呈現好淡爭持。５分鐘圖上，五

大技術分析指標（ＲＳＩ、ＳＴＣ、ＭＡＣＤ、ＳＡＲ和保歷加通道）中，現時只剩下ＲＳＩ利

淡訊號。於保歷加通道頂部轉升為跌前，料價位的走勢仍可反覆偏穩。即市重要支持已上移至

２８１７０，即市重要阻力則看２８３７１。另一方面，１５分鐘圖形勢全面向好，即市投機者

暫宜以候低持有恆指牛證圖利為主。

恆生指數ＩＢＳＩ現報５２﹒３１８，國企指數ＩＢＳＩ則報５３﹒９６７，顯示藍籌股以

主動買盤較為積極，國企股亦以主動買盤較為積極。整體大市方面，現以國企股的主動買盤覆蓋

範圍較為廣泛。至於短期整體形勢，現以國企股的表現較差，整體大市則見處於即市反彈浪中。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

