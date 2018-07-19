《談國論企－黎偉成》委托信托匯票皆收縮引深憂

《談國論企》中國的社會融資規模增量於２０１８年上半年同比減少，主要受困於委托貸款

、信托貸款、未兌現銀行承兌匯票以至非金融企業境內股票融資等多個項目出現倒退，而上升的

對實體經濟發放的人民幣貸款，增幅亦比去年同期有所收窄，僅企業債券融資淨增，融資市場轉

差，該為經濟響起不可忽視的警號。相信這會受到美國惡意針對中國經貿產生一定程度衍生負面

影響所致，願中國政府以強制「強」，狠狠反擊特朗普。



＊人民幣貸款佔比竟達九成六惟淨增放緩＊



據中國人民銀行所發布的《２０１８年上半年社會融資規模增量統計數據報告》和

《２０１８年上半年社會融資規模存量統計數據報告》的資料，可見社會融資情況有幾乎全面逆

轉劣象：增量於２０１８年上半年達９﹒１萬億元同比少增２﹒０３萬億元或１８﹒１７％，相

比２０１７年１－６月累計淨增１１﹒１７萬億元和同比多增１﹒３６萬億元或１３﹒９％，由

雙位數之增加轉雙位數之減少，顯然有雲泥之別之概。

社會融資市場各個主要項目之中，只有兩個項目有增長，其中（一）企業債券融資

（Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｂｏｎｄ）淨增加１﹒０２萬億元，去年上半年則減少３７０８億元

，為各項表現相對理想者。此為股份公司而在中國有一部分屬非股份公司發債，通常是依照法定

程序發行和約定在一定期限內還本付息的債券。

另一個有增長的項目，為社會融資一直所集中於的（二）對實體經濟發放人民幣貸款淨增量

，同比亦有表現不如之象：於２０１８年上半年達８﹒７６萬億元，同比多增５５４８億元或６

﹒６９％，比２０１７年同期淨增８﹒２１萬億元所多增的７２８８億元或９﹒７％，無論在額

度和幅度都有所不如，而此項於整體社會融資總額中所佔比重高達９６﹒３％，和同比高

２２﹒５個百分點，傾斜程度比任何一段時期都要嚴重，融資市場不健康的情況，彰彰明甚。

餘者有不同程度的倒退，特別是（三）一直保持可觀增長勢頭的信托貸款，出現明顯倒退的

逆象：於２０１８年上半年減少１８６３億元，扭轉上年淨增１﹒３１萬億元之況。信托貸款為

受托人接受委托人的委托，將委托人存入的資金，按指定的對象、用途、期限、利率與金額等發

放貸款，和負責到期收回貸款本息的一類金融服務，而委托人在發放貸款的對象、用途等方面有

充分的自主權，又可利用信托公司在企業資信和資金管理方面的優勢，增加資金的安全性，以提

高資金使用效率，此項由增轉減，差矣。

更是劣象，為（四）委托貸款，於２０１８年上半年淨減少８００８億元，上年同期則淨增

５９８８億元，亦是由增轉減。委托貸款由委托人提供合法來源的資金，而委托業務銀行會根據

委托人確定的貸款對象、用途、金額、期限、利率代為發放、監督使用，並協助收回的貸款業務

；委托人通常政府部門、企業單位，亦有個人，本屬可靠性和穩定性相對頗高的融資，政府應該

作出支持。



＊企業債券融資有增長涉資有限難挺大局＊



銀監會於２０１８年１月６日發布的《商業銀行委托貸款管理辦法》，作出明確的規定，特

別是（甲）商業銀行只能夠按照權利匹配原則，提供服務；委托貸款資金（乙）不得用於從事債

券、期貨、金融衍生品、資產管理產品等投資，和不得用於股本權益性投資或增資擴股等，還要

求（丙）商業銀行將委托貸款業務與自營業務嚴格區分，以加強風險隔離和業務管理。此為以「

管短板」形式的落實「補短板」政策要求，更好地通過委托貸款等融資渠道服務實體經濟。

（五）未兌現銀行承兌匯票淨額減少２７１７億元，上年同期增加５６９６億元，表現亦差

。銀行承兌匯票貼現是指銀行承兌票的財現申請人由於資金需要，將未到期銀行承兌匯票轉讓予

銀行，銀行按票面金額扣除貼現利息後，將餘額付給持票人的一種融資行為，特點是（ｉ）因匯

票是由其他商業銀行承兌過而風險相對較低、（ｉｉ）流動性強，所產生的效應為（Ｉ）賣方可

對現有或新的客戶提供遠期付款方式，增加銷售額和提高市場競爭力，（ＩＩ）買方則可利用遠

期付款，以有限的資購進更多貸物，最大限度地減少對營運資金的佔用與需求，和（ＩＩＩ）相

對於傳統貸款融資按理可以明顯降低財務費用。

至於（六）非金融企業境內股票融資於２０１８年上半年達２５１１億元，比上年同期的

４７０２億元，減少１７９９億元或３８﹒２６％。（寫於加拿大多倫多）

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

