《中資異動》新華料中期多賺八成，瑞信唱好現飆６％暫領漲國指股

《經濟通通訊社１９日專訊》新華保險（０１３３６）現價上升５﹒６７％，報３４﹒４５

元，盤中高見３５﹒２元，突破５０天線（３４﹒６７８元），暫領漲國指股；主動買盤６２％

；成交約６９萬股，涉資２３６１萬元。

新保公布，預計公司２０１８年半年度純利和扣除非經常性損益後純利，按年均將增加８０

％左右。

公司指，２０１８年中期業績預計增長的主要原因是傳統險準備金折現率假設變更的影響。

去年半年度傳統險準備金折現率假設的變更增加保險合同準備金，而２０１８年半年度該項假設

的變更減少了保險合同準備金。同時，公司２０１８年半年度總投資收益較上年同期基本持平。

另外，瑞信把其目標價由４０元上調至４４元，評級由「中性」上調至「優於大市」。

現時，恆生指數報２８２７６，上升１５９點或上升０﹒５７％，主板成交２４﹒８９億元

。上證綜合指數報２７９２﹒７３，上升５﹒４７點或上升０﹒２０％，成交２７﹒５３億元人

民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國太平（００９６６） ２５﹒６５元 上升０﹒９８％

新華保險（０１３３６） ３４﹒４５元 上升５﹒６７％

人民保險（０１３３９） ３﹒４５元 上升１﹒１７％

中國平安（０２３１８） ７１﹒００元 上升０﹒９２％

中國財險（０２３２８） ８﹒６５元 下跌０﹒４６％

中國太保（０２６０１） ２９﹒７０元 上升１﹒０２％

中國人壽（０２６２８） １９﹒７６元 上升１﹒１３％

眾安在線（０６０６０） ４２﹒９０元 上升１﹒１８％

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（ａｌ）

