《經濟通通訊社１９日專訊》復星醫藥（０２１９６）現報３９元，下跌７﹒１４％，暫成
交達４９萬股，涉資１９１５萬元。
復星醫藥公布以每股折讓約９﹒０５％，作價３８﹒２元配售６８００萬股。所得款項淨額
２５﹒７８元以將用於償還計息債務、補充營運資金，以及為本地或海外的潛在合併及收購提供
資金。
與此同時，恆生指數報２８２５１，上升１３３點，主板成交１７﹒７１億元。（ｋｔ）
19/07/2018 09:33
《中資異動》復星醫藥（０２１９６）折讓９％配股，現急跌逾７％
《經濟通通訊社１９日專訊》復星醫藥（０２１９６）現報３９元，下跌７﹒１４％，暫成
交達４９萬股，涉資１９１５萬元。
復星醫藥公布以每股折讓約９﹒０５％，作價３８﹒２元配售６８００萬股。所得款項淨額
２５﹒７８元以將用於償還計息債務、補充營運資金，以及為本地或海外的潛在合併及收購提供
資金。
與此同時，恆生指數報２８２５１，上升１３３點，主板成交１７﹒７１億元。（ｋｔ）
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