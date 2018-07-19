《中資異動》復星醫藥（０２１９６）折讓９％配股，現急跌逾７％

《經濟通通訊社１９日專訊》復星醫藥（０２１９６）現報３９元，下跌７﹒１４％，暫成

交達４９萬股，涉資１９１５萬元。

復星醫藥公布以每股折讓約９﹒０５％，作價３８﹒２元配售６８００萬股。所得款項淨額

２５﹒７８元以將用於償還計息債務、補充營運資金，以及為本地或海外的潛在合併及收購提供

資金。

與此同時，恆生指數報２８２５１，上升１３３點，主板成交１７﹒７１億元。（ｋｔ）

