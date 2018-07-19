《異動股》小米（０１８１０）昨日高見２２﹒２元後，現回落５％

《經濟通通訊社１９日專訊》小米集團（０１８１０）現價下跌４﹒６４％，報２０﹒５５

元；成交約５０２０萬股，涉資１０﹒５５億元。

公司昨日高見２２﹒２元上市新高後，現時沽盤急現，將跌穿２０元關。

港交所公布，全資附屬聯交所１８日與滬深交易所就港股通合資格證券的調整安排進行了卓

有成效的會談，並達成三方面共識，包括三所已商定成立聯合工作組，將儘快研究同股不同權公

司納入港股通標的的新補充機制具體方案和細則。

會議認為，內地投資者對不同投票權架構（ＷＶＲ）公司還缺乏瞭解，ＷＶＲ公司納入港

股通合資格證券需要充分考慮兩地市場的發展水準和監管實踐。因此，三所將在滬深港通合資格

證券現有納入制度基礎上加入一個穩定交易期機制。

同時，三所同意在互聯互通的進一步優化和完善是雙方共同認可和努力的大方向，會繼續

健康穩定地發展。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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金蝶國際（００２６８） ８﹒９１元 下跌０﹒７８％

中軟國際（００３５４） ６﹒２１元 下跌１﹒１１％

科通芯城（００４００） ３﹒４３元 上升０﹒２９％

浪潮國際（００５９６） ２﹒８２元 下跌０﹒７０％

中國民航（００６９６） ２３﹒７０元 上升１﹒０７％

騰訊控股（００７００） ３７６﹒４０元 下跌０﹒４２％

閱文集團（００７７２） ７１﹒５０元 下跌１﹒３１％



中國錢包（００８０２） ０﹒２７元 無升跌

高陽科技（００８１８） １﹒００元 上升１﹒０１％

神州控股（００８６１） ４﹒３２元 下跌０﹒６９％

擎天軟件（０１２９７） ２﹒７６元 下跌２﹒１３％

美圖公司（０１３５７） ６﹒５０元 上升１﹒５６％

小米集團（０１８１０） ２０﹒５５元 下跌４﹒６４％

金山軟件（０３８８８） ２１﹒０５元 下跌１﹒４１％

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（ｆｆ）

