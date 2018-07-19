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19/07/2018 16:21

【貿易開戰】商務部：必定對美國２千億美元加徵關稅清單作反制

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》美國公布擬對華２０００億美元輸美商品
加徵關稅清單後，中方反制措施目前仍未出台。商務部新聞發言人高峰表示，中國不得不，也必
然會作出必要反制。

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