《午市前瞻》港股橫行靠企業業績表現才可突破，濠賭股可短炒

《經濟通通訊社１９日專訊》聯儲局昨日公布的經濟褐皮書對美國經濟感到樂觀，白宮首席

經濟顧問庫德洛（Ｌａｒｒｙ Ｋｕｄｌｏｗ）更預期經濟增長在未來一兩個季度更會達到４％

，加上大摩季績勝預期，金融股造好為美股帶來支持，道指五連升，漲７９點報２５１９９點。

標指收升６點，報２８１５點。納指則軟不足１點，報７８５４點。

港股今早跟隨外圍高開１３３點，未幾升幅擴至２１２點高見２８３２９點，但隨著滬指再

受壓，而內銀走勢再次轉弱，騰訊（００７００）亦告向下，港股一度倒跌５０點，低見

２８０６６點，最終半日僅窄幅收升６點，報２８１２３點。半日主板總成交４１７億元。

國指上升２１點或０﹒２％，報１０５９９點。滬指跌１５點或０﹒５４％，報２７７２點

。



＊手機及手機設備股同告受壓，匯控收復十天廿天線＊



舜宇（０２３８２）於本周二（１７日）遭沽空機構ＧＭＴ質疑財務數據造假後一度最多急

挫７％，昨日對相關指控作出澄清後最多反彈逾半成，惟收市僅升不足１％，今日則逆市受壓，

最多跌３﹒３％，低見１３８﹒４元，半日收跌２﹒７３％，報１３９﹒２元，為跌幅最大藍籌

。其他手機設備股普遍向下，丘鈦（０１４７８）此前發盈警料中期蝕５０００萬人幣，於本周

一（１６日）及本周二（１７日）兩日累挫２１％，昨日則反彈半成，今日則下跌

１﹒９７％，報４﹒４８元。瑞聲（０２０１８）軟０﹒４９％，報１０２﹒８元。

手機股亦遇沽壓，小米（０１８１０）昨日曾高見２２﹒２元兼破頂後，今日早市急回

６﹒５％，報２０﹒１５元。中興通訊（００７６３）昨日回吐逾６％後，今續跌１﹒２９％，

報１５﹒２６元。聯想集團（００９９２）則無升跌，報４﹒０５元。

重磅股個別發展，匯控（００００５）升０﹒８３％，報７３﹒２元，收復１０天線

（７３﹒１５元）及２０天線（７３﹒１８２元）。港交所（００３８８）揚０﹒１７％，報

２３３﹒８元。騰訊軟０﹒３７％，報３７６﹒６元。中移動（００９４１）漲０﹒５２％，報

６８﹒３元。友邦（０１２９９）一度最多漲１﹒５５％，惟半日無升跌，報６７﹒７元。



＊萬洲跑贏內需股兼冠藍籌，新華保險發盈喜飆６％＊



內需股個別發展，萬洲（００２８８）此前獲高盛唱好，指長期仍看好該股，維持「買入」

評級，惟目標價下調９﹒３％至９﹒７元，昨日升３﹒４５％，今日續漲２﹒８６％，報

６﹒４８元，為半日升幅最大藍籌。旺旺（００１５１）則跌２﹒６２％，報６﹒７元，為跌幅

第二大藍籌。蒙牛（０２３１９）則緊隨其後，跌２﹒２９％，報２５﹒６５元。

內險股今早大致上揚，新華保險（０１３３６）預計上半年度純利按年增加８０％，今早最

多曾彈高７％，半日升５﹒９８％，報３４﹒５５元。人保（０１３３９）升１﹒４７％，報３

﹒４６元；國壽（０２６２８）揚２﹒３５％，現時２０元。平保（０２３１８）半日成交高達

１８﹒８億元，惟僅漲１％，報７１﹒０５元。

四大行６月新增人幣貸款５４８６億元，四大行隨市普遍走軟，建行（００９３９）跌

０﹒３％午收６﹒７６元，中行（０３９８８）持平報３﹒５８元，農行（０１２８８）軟

０﹒５６％報３﹒５５元，工行（０１３９８）跌０﹒９１％，報５﹒４２元。

中金此前預料世界盃會拖累澳門博彩第二季表現，將行業ＥＢＩＴＤＡ預測下調３％，但濠

賭股大致造好，並首選銀娛（０００２７）及金沙（０１９２８），前者微升０﹒１６％午收

６３﹒１５元，後者漲１﹒６２％報４０﹒８元。永利澳門（０１１２８）漲０﹒２１％，報

２３﹒９５元。美高梅（０２２８２）軟０﹒３６％，報１６﹒８２元。



＊李偉傑：新華保險勿高追，平保中國太平可炒落後＊



大市目前處於橫行上落格局，財經評論員李偉傑對《經濟通通訊社》表示，投資者持觀望態

度，留意貿易戰消息，因此近日市場氣氛淡靜，日均成交額處於７００億元水平。他指出，大市

若要突破，需依靠企業半年度業績出爐刺激。目前恆指上線阻力位料在２０天線（約２８６００

點位置），下試支持位在２７８００點，同時亦是牛證重貨區。

個別板塊方面，內險股今日走勢凌厲，他認為受到新華保險盈喜刺激而帶動整體內險急升，

新保現時不宜高追，但可短炒其他落後股份如中國太平（００９６６）及平保，兩隻股份如升５

％就可止賺。

另外，李偉傑認為世界盃過後，濠賭股漸見起色，金沙今早亦彈逾１％，濠賭股也可短線操

作，他推介投資者買入新濠國際（００２００）及即將有新項目落成的澳博（００８００）。（

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