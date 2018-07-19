《美元走勢－羅明立》美匯指數料回落至９４﹒７，英鎊睇位做淡

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１２﹒８３ １１２﹒６６ １１２﹒７９

歐元╱美元 １﹒６５３７ １﹒６４６５ １﹒６４７６

英鎊╱美元 １﹒３０８３ １﹒３０６３ １﹒３０６９

美元╱瑞郎 ０﹒９９９６ ０﹒９９８１ ０﹒９９９３

美元╱港元 ７﹒８４９０ ７﹒８４６０ ７﹒８４７０



《美元走勢》自美聯儲主席鮑威爾連續兩日在國會作證確認美國經濟前景後，美元衝高後出

現獲利回吐，仍然受制於９５﹒５０的阻力。但歐元及英鎊則因為各自的經濟因素，以及「脫歐

」前景不明所影響，而沒有明顯走勢。

美元在鮑威爾的鷹派言論後走強，但美匯指數升至接近９５﹒５水平後便遇到阻力，並出現

回吐，技術上反映出此水平的阻力強勁，短期對美元走勢不利，料美匯指數會回落到９４﹒７水

平。雖然市場對美國加息的預期更為熱烈，但美國企業盈利能否持續或阻礙美元升勢，因為市場

必會擔心強美元會打擊盈利表現。褐皮書亦反映商界對貿易戰可能帶來的衝擊表示憂慮。

英國不只面對「脫歐」前景不明朗的困境，國內的經濟數據亦不理想，６月的消費者物價指

數ＣＰＩ按年升２﹒４％，與上月一致，低於市場預期的２﹒６％，降低了市場對英倫銀行加息

的預期，英鎊匯價下跌，兌美元昨日（１８日）險守在１﹒３水平以上，此為英鎊目前的重要支

持，若失守可看１﹒２８。由於英國在經濟及政治上都存在不明朗因素，預料避險資金會繼續流

出，建議在１﹒３１以上水平做淡英鎊。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６８０ １﹒１５６０ １﹒１７２０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３１４０ １﹒３０２０ １﹒３１８０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

