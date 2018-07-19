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即市新聞

19/07/2018 17:04

《美元走勢－羅明立》美匯指數料回落至９４﹒７，英鎊睇位做淡

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１２﹒８３　　　１１２﹒６６　　　１１２﹒７９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒６５３７　　　１﹒６４６５　　　１﹒６４７６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０８３　　　１﹒３０６３　　　１﹒３０６９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９９６　　　０﹒９９８１　　　０﹒９９９３
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９０　　　７﹒８４６０　　　７﹒８４７０

　　《美元走勢》自美聯儲主席鮑威爾連續兩日在國會作證確認美國經濟前景後，美元衝高後出
現獲利回吐，仍然受制於９５﹒５０的阻力。但歐元及英鎊則因為各自的經濟因素，以及「脫歐
」前景不明所影響，而沒有明顯走勢。
　　美元在鮑威爾的鷹派言論後走強，但美匯指數升至接近９５﹒５水平後便遇到阻力，並出現
回吐，技術上反映出此水平的阻力強勁，短期對美元走勢不利，料美匯指數會回落到９４﹒７水
平。雖然市場對美國加息的預期更為熱烈，但美國企業盈利能否持續或阻礙美元升勢，因為市場
必會擔心強美元會打擊盈利表現。褐皮書亦反映商界對貿易戰可能帶來的衝擊表示憂慮。
　　英國不只面對「脫歐」前景不明朗的困境，國內的經濟數據亦不理想，６月的消費者物價指
數ＣＰＩ按年升２﹒４％，與上月一致，低於市場預期的２﹒６％，降低了市場對英倫銀行加息
的預期，英鎊匯價下跌，兌美元昨日（１８日）險守在１﹒３水平以上，此為英鎊目前的重要支
持，若失守可看１﹒２８。由於英國在經濟及政治上都存在不明朗因素，預料避險資金會繼續流
出，建議在１﹒３１以上水平做淡英鎊。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１６８０　　　１﹒１５６０　　　１﹒１７２０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３１４０　　　１﹒３０２０　　　１﹒３１８０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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