《經濟通通訊社１９日專訊》港元拆息今天繼續個別發展，隔夜息本周連跌四日，今降
４﹒５個基點至０﹒１７４５８厘，而作為樓按參考利率的一個月拆息亦終止五連升，微降至
１﹒８７３２１厘。
至於三個月拆息則回升２﹒０７４２９厘，而六個月息跌至２﹒１８５厘。港匯早段最低
曾見７﹒８４９８逼近７﹒８５弱方兌換保證價，最新回升至７﹒８４８９。（ｃｌ）
19/07/2018 11:39
【港匯弱勢】一個月拆息終止五連升輕微回軟
《經濟通通訊社１９日專訊》港元拆息今天繼續個別發展，隔夜息本周連跌四日，今降
４﹒５個基點至０﹒１７４５８厘，而作為樓按參考利率的一個月拆息亦終止五連升，微降至
１﹒８７３２１厘。
至於三個月拆息則回升２﹒０７４２９厘，而六個月息跌至２﹒１８５厘。港匯早段最低
曾見７﹒８４９８逼近７﹒８５弱方兌換保證價，最新回升至７﹒８４８９。（ｃｌ）
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