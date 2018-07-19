《小傳日記》魚缸三連插，曾失二萬八；人仔好恐慌，內銀佬滄桑！



《小傳日記》花旗國魚缸由上個禮拜開始，陸續有多條魚毛派季度成績表，打頭陣嘅金融股

幾乎每隻嘅業績都高過預期，加上聯儲局呢一兩日出嚟唱好花旗國經濟，道指重上二萬五關兼連

續踢高五日，納指早幾日更破咗頂。不過，香江魚缸依家同花旗國魚缸已經漸行漸遠，自從侵侵

（特朗普）打響貿易第一槍後，香江大部分時間都同Ａ場共患難，今朝（１９日）魚缸都仲升緊

過百點，最多抽高２１２點見２８３２９點，但隨住人仔再度急插，離岸人仔而創埋一年新低，

內銀股身先士卒，中港魚缸齊齊冇運行，香江再度跌穿二萬八關，低見２７９９８點，好彩嘅係

大象（００００５）夠硬淨頂住個市，魚缸最終都險守二萬八關，全日跣低１０６點，報

２８０１０點。魚缸三連跌，累挫５２８點，跌幅近２個巴仙。

缸友似乎未改對後市悲觀嘅睇法，因此都寧願睇定Ｄ唔入市走返一轉，唔少資金都流入半新

丁，成交連續四日唔夠８００億銀，只有逾７７４億銀，同噚日相差不遠。國貨佬指數就跌咗

５５點，報１０５２３點。



＊美金好強勁人仔難高興，鐵鳥慘遭殃南航受重傷＊



聯儲局一哥鮑威爾對經濟感到樂觀嘅言論，再加上噚日公布嘅褐皮書亦同樣睇好經濟，同一

時間米字國因為「脫歐」問題搞到英鎊插水，幾個利好因素推動下，美匯指數今個禮拜強勢跳彈

床，人仔只好繼續貶，在岸人仔（ＣＮＹ）仲創近一年新低。

四大行雖然今日公布嘅六月新增貸款數據省鏡，較五月大升７３巴仙，至５４８６億人仔，

但人仔插水完全抵銷晒呢個正面消息，建行（００９３９）同工行（０１３９８）碌低超過１巴

仙，報６﹒７銀同５﹒４１銀。中行（０３９８８）同農行（０１２８８）就錄得唔夠１巴仙嘅

跌幅，報３﹒５６銀同３﹒５４銀。其他錢莊插得更深，郵儲行（０１６５８）跌插近３巴仙，

報４﹒８９銀。

揸住唔少人仔外債嘅鐵鳥股就全線低飛，國航（００７５３）跌咗近半成，報６﹒６６銀，

喺表現最差嘅國貨佬。東航（００６７０）急降超過５巴仙，報４﹒７９銀。南航

（０１０５５）就急墜近６巴仙，報５﹒１１銀。



＊新保發盈喜股價大跳起，中移逆市衝撐市亦有功＊



道指五連升，滬指卻五連跌，但個別內險佬竟然逆市炒上，因為新華保險（０１３３６）噚

日發盈喜話上半年會大嗱嗱多賺八成，喺魚缸冇乜好消息下，有好消息嘅股份自然會成為缸友爭

先掃貨嘅對象，全日逆市炒高超過４巴仙，報３３﹒９５銀，兼全日一馬當先領漲所有國貨佬，

勁！一哥平保（０２３１８）今日都獲唔少缸友掃貨，全日成交近３２億銀，但就唔係好炒得起

，只係升個斗零，報７０﹒４銀。同屬藍戰士嘅國壽（０２６２８）比較標青，彈高超過１巴仙

，報１９﹒７４銀。

大象連日回購雖然冇乜點帶動股價向上，但喺大跌市下都叫頂得住個股價。而大象嘅回購接

近一大半，已經完成咗超過七成。即使呢個都唔算係Ｄ咩好消息，但都吸引唔少缸友掃貨避險，

仲做埋撐市功臣，全日雖然彈起唔夠１巴仙，報７３﹒２銀，但突破十天線同廿天線，勁！中移

動（００９４１）升咗唔夠半個巴仙，但係已經相當硬淨，報６８﹒１５銀。ＡＩＡ

（０１２９９）一度強勢彈起近２巴仙，但埋單要倒跌唔夠１個巴仙，報６７﹒５５銀。生發發

３７５﹒６銀。



＊復藥被人棄維達卻起飛，煜榮跳彈床中昌大逃亡＊



醫藥佬復星醫藥（０２１９６）公布以每股折讓價９巴仙，配售６８００萬股去籌錢還計息

債、補充營運資金等，搞到缸友無心機，最終收報３９﹒０５銀，無咗逾７巴仙。

但紙巾股維達（０３３３１）就有好消息公布，派咗靚靚中期成績表，純利比上年同期升咗

３０巴仙，賺４﹒１７億銀。公司仲有信心維可以持今年下半年的毛利率水平。聽到咁好嘅消息

，紙巾達最高仲試過升到１４﹒２銀，破多條主要平均線，最後收工報１３﹒７６銀，揚逾７巴

仙，勁。

昂納科技（００８７７）發盈喜，話今年頭６個月嘅純利會比上年同期多最少５０巴仙，最

高試過衝高近７巴仙至５﹒０５銀，表現都好靚仔。可惜尾市無力，最終升幅縮窄到唔夠半個巴

仙，報４﹒７６銀。

至於魚毛仔煜榮（０１５３６）就突然炒高最多逾八成，收工報０﹒７２銀，彈起近

７６巴仙，係全日最大升幅個股，勁。但另一邊廂，中昌國際（００８５９）尾市就被洗倉，暴

瀉最多７９巴仙，收市都仲要瀉近４３巴仙報０﹒７２銀，成為全日表現最差嘅魚毛，重傷！



＊港股通未批小米好彷徨，花旗一出聲銅業急急升＊



另一邊廂，港交所之前話，會同滬深交易所就傾下港股通合資格證券的調整，儘快研究同股

不同權公司，即係小米被納入港股通嘅具體方案。但係始終未咁快有消息，小米（０１８１０）

噚日高見２２﹒２銀創上市新高後，今日沽盤急現，差少少跌穿廿蚊關，重傷近７巴仙至

２０﹒１銀。

銅業佬，厲害了！花旗表示貿易沖突引發的會搞到神州銅業佬跌低，係買就趁機啦。仲估計

江西銅（００３５８）上半年盈利強勁成長，股價開心彈起超過１巴仙收９﹒２５銀；但被估計

會遜預期嘅五礦資源（０１２０８）就慘慘豬啦，跌穿２５０天線（４﹒５６２銀），報

４﹒４３銀，跌近８巴仙。請請！



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