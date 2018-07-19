《真知灼見－溫灼培》目前可有買金的理由嗎？

《真知灼見》現貨黃金價格近期走勢強差人意，現距離１２００美元的重要心理關位已差無

幾。金價走低並非無因。先看全球第二大黃金需求國印度，其上周五（１３日）公布６月份貿赤

擴大至１６６億美元，是自２０１３年６月以來最嚴重，主要是石油價格高企所致。貿赤龐大意

味大量印度資金因貿易而流失，這對印度盧布匯率可構成壓力。盧布走弱將直接削弱印度消費者

對黃金的購買力，這是一個相當利淡金價因素。



＊觀望能否守穩１２００美元大關＊



回看中國，中國作為全球第一大黃金需求國，現面對與美國的貿易紛爭，加上國內去槓桿，

雖然次季ＧＤＰ仍有６﹒７％增長，但幾可肯定下半年經濟將有機會轉差，這對金價同為不利。

其他利淡因素當然包括有美元匯價整體強勢及聯儲局有機會加大加息步伐、及人民幣匯價跌等。

所以，現放在我們面前的因素所見，對於金價後向實在找不到一個購入理由。不過，１２００美

元金價據了解是不少新金礦的平均成本價，而過去金價雖偶有跌破此水平，但通常不會持久。因

為日子一長，新金礦便會停產，供應減少下可為金價帶來支持。對上一次跌穿１２００美元維持

時間較長要數數到２０１５年，當年環球經濟轉弱，金價才接近一整年處於１２００美元以下。



＊貿易戰不削弱中歐美貨幣信任度＊



對於貿易戰，不少投資者錯覺以為黃金可受惠於其資金避難所角色而上升。事實證明，貿易

戰愈演愈烈，金價只一直下跌。究其原因，黃金只會當大家對「貨幣」不信任，黃金才能發揮其

作用，並取締貨幣的功能而走強。但貿易戰本身根本不會使大家對美元、歐元又或人民幣不信任

，所以黃金沒可能在此環境下發揮其功能。相反，貿易戰做成全球經濟減弱，這反而削弱了全球

消費者對黃金的購買力，直接降低對黃金的需求。現關注金價能否守１２００美元關位，但預料

就算能夠穩守，也缺乏上升理據及能力。

《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

