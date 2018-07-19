港股高開低收２８０１０挫１０６點，一度失守二萬八

《經濟通通訊社１９日專訊》港股走勢波動，恆指今早高開１３３點後繼續上揚，最多升

２１２點，內險股走俏，惟中午收市前現沽壓，午後由升轉跌，收市前曾穿２８０００點關口，

低見２７９９８點。全日收報２８０１０點，跌１０６點或０﹒３８％，成交額７７４億元。

國企指數收報１０５２３點，跌５５點或０﹒５２％；滬指收報２７７２點，挫０﹒５３％

；深證收報９１４８點，挫０﹒５１％。滬深兩市成交約３１１０億元人民幣。

重磅股牛皮靠穩，匯控（００００５）繼續回購，回購計劃已完成超過七成，全日收報

７３﹒２元，彈０﹒８３％；騰訊（００７００）收報３７５﹒６元，跌０﹒６４％；友邦

（１２９９）升轉跌，收報６７﹒５５元，微跌０﹒２２％。



＊小米昨破頂今急回，復星醫藥配股曾插水逾８％＊



小米集團（０１８１０）昨日高見２２﹒２元上市新高後，今早沽盤急增，試過走低８巴仙

再１９﹒８２元。午後跌勢雖喘定，但仍要收跌６﹒７３％，報２０﹒１元。

內險股今日普遍逆市走高，主因受惠新保（０１３３６）料中期純利按年增長８０％，盈喜

消息刺激股價急升４﹒１４％，收３３﹒９５元。同業亦獲帶動衝高，平保（０２３１８）獲麥

格理續予「優於大巿」評級，收市微升０﹒０７％，收報７０﹒４元。國壽集團董事長楊明生在

上半年經營分析會上表示集團下半年將會積極主動轉型，以推動創新發展，國壽（０２６２８）

亦急上揚１﹒０２％，報價１９﹒７４元。

另外，醫藥股復星醫藥（０２１９６）公布折讓約９﹒０５％配股，每股作價３８﹒２元配

售６８００萬股，該股一度跌最多８﹒２％，收市跌幅略收窄至７﹒０２％，報３９﹒０５元。



＊銅業股榮辱互見，細價股落鑊炒起＊



銅業股受花旗唱好，該行認為貿易戰引發銅業股回吐，帶來長期買入機會，看好江西銅業

（００３５８）及洛陽鉬業（０３９９３）上半年盈利，但認為五礦資源（０１２０８）表現遜

預期。今日銅業股走勢不一，江西銅業收報９﹒２５元，急彈１﹒２％；洛陽鉬業收報３﹒６１

元，逆挫１﹒０９％；五礦資源收報４﹒４３元，急插７﹒７％；鞍鋼（００３４７）收報

７﹒５元，升４﹒８９％；馬鋼（００３２３）收報３﹒４８元，微升０﹒５７％。

藍籌股悶局數日，資金轉追細價股落鑊。煜榮（０１５３６）曾大升逾八成，全日收報

０﹒７２元，升７５﹒６１％；數月前遭洗倉而跌入仙股的民眾金融（００２７９），近日有復

活跡象，資金連番追捧下終於脫離「仙班」，全日收報０﹒１０４元，升１８﹒１８％。

（ｍｗ，ｕｌ）

