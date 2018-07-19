【本港樓市】張炳良：填海不能解決短期土地供應問題，需多管齊下

《經濟通通訊社１９日專訊》運輸及房屋局前局長張炳良出席新書發布座談會，席間被問到

填海的問題。張炳良表示，現時香港的土地供應嚴重不足，不能只以一個方法解決，需要多管齊

下，以及須分開短、中、長期措施。

他指，香港在未來數年都需要土地，若果政府單靠填海造地，短期內不能到位，認為改劃土

地、發展棕地等措施都是重要的。（ｃｗ）

