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19/07/2018 12:27

【本港樓市】張炳良：填海不能解決短期土地供應問題，需多管齊下

　　《經濟通通訊社１９日專訊》運輸及房屋局前局長張炳良出席新書發布座談會，席間被問到
填海的問題。張炳良表示，現時香港的土地供應嚴重不足，不能只以一個方法解決，需要多管齊
下，以及須分開短、中、長期措施。
　　他指，香港在未來數年都需要土地，若果政府單靠填海造地，短期內不能到位，認為改劃土
地、發展棕地等措施都是重要的。（ｃｗ）

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