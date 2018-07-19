《缸邊麗評－熊麗萍》跟北水沽騰訊，趁低吸強勢內需股

《缸邊麗評》美國總統特朗普過去一個多星期對貿易關稅的言論已見減少，但巿場對中美貿

易戰仍放心不下，加上美元強勢令人民幣續有下跌壓力，內地股巿仍在尋底，港股走勢暫難擺脫

弱勢，大巿縱有反彈，恆指２９０００點已成為短期阻力，



＊騰訊《絕地求生》收入難看好＊



除了上述整體因素之外，騰訊（００７００）及內銀股持續是北水淨沽出目標，在這些重磅

股未能再度成為資金吸納對象之前，恆指亦難有較似樣的升勢。恆指早前低見的２７８３０料非

真正支持。下一階段仍需密切留意北水動向，尤其是騰訊，由於內地投資者對騰訊日常業務有實

際的接觸，旗下遊戲是否有收入支持，支付業務的表現是否較其他同業更具優勢等，相信較境外

投資者更直接理解，這或已是北水持續沽出騰訊的原因。

筆者對騰訊第二季來自遊戲《絕地求生》的收入並不看好（至今仍未批作商業營運）。雖然

，騰訊近期股價持續下跌料已反映部分上述因素，若第二季業績真的未達預期，大行陸續調低騰

訊評級及目標價，股價料仍有壓力，在業績公布前仍應趁反彈沽貨，而４００元料暫難重現。



＊飲料醫藥物管股仍是吸納焦點＊



內需股方面，筆者樂見強勢的內需股近期反覆調整，避免因為股值太高而突然出現大幅沽貨

現象，這個健康調整反而有利後巿再破位，早前建議的飲料、醫藥、物業管理股仍是吸納焦點。

飲料、食品股維持以華潤啤酒（００２９１）及蒙牛乳業（０２３１９）較佳，是調整的買入之

選。

物業管理股的投資價值更高，內地對房產地產的政策，對內房股有影響，但物管股則不受影

響，只要有更多物業銷售，物管公司的業務機會也更多，上月推介的中海物業（０２６６９）及

雅生活（０３３１９）股價已累積一至兩成升幅，股值而言，仍是首選。碧桂園服務

（０６０９８）走勢最強，但股價受供求因素影響較大（分拆上巿兌換比率令散戶持貨更少），

短炒可跟勢玩上落，但由於股值偏高，不宜高追。《鼎成證券投資策略總監 熊麗萍》

