《股金豐采－涂國彬》貿易戰陰霾，股市續受壓

《股金豐采》雖然貿易戰擔憂持續，特朗普隨時會再度發難，料至少在中期選舉前不會有改

善，投資者不得不繼續謹慎，但無論是高層如美聯儲主席還是褐皮書，都保持對美國經濟不斷增

長的樂觀態度，而這也有經濟數據支持，如此加息的步伐並未改變。

在這樣的環境下，中美息差擴大，人民幣沽壓頗大，尤其是從６月中開始加速下行，連續跌

破多個重要支持位。尤其是這兩日鮑威爾證詞後，更是擴大跌幅，離岸人民幣突破６﹒７８，在

岸人民幣一度跌穿６﹒７５，不斷創新低。



＊滬指表現疲弱＊



內地滬指今年來表現疲弱，從自１月高點回落後，指數就一路下探，７月開始反覆測試

２８００關口。對內，從近期數據可以看出，經濟下行風險大。對外，貿易戰陰霾未散。雖然Ａ

股整體估值已經處在歷史低位，但市場氣氛仍弱，加上人民幣進一步下跌，內地股市只能繼續在

低位徘徊，更適合多看少動。



＊人民幣下探＊



港股也受到拖累。雖然美股有業績支持，標普創五個月新高，道指五連陽，但港股面對疲弱

的內地股市和人民幣，更為擔憂，三者的相關性相當高，尤其是近期人民幣和恆指的相關性尤為

顯著。

人民幣在６月中加速跌，恆指亦跌破三萬的區間支持，進入７月之後和滬指一樣進行窄幅震

盪。恆指反覆測試兩萬八關口，成交明顯下降，市場氣氛不樂觀，表現乏力。可見，兩地市場繼

續擔憂貿易戰的影響，如果有進一步升級，恐怕人民幣、Ａ股和港股都還將下探。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

