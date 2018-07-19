《鍾之日記》人仔年貶２﹒６％，央媽棄守６﹒７

《鍾之日記》７月１９日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國早前揚言對中國第二批商品加徵關稅的大限逐步逼近，人民幣匯率以跌跌不休迎接。美

國聯儲局主席鮑威爾的言論支撐美匯指數企穩９５點以上，在岸及離岸市場購匯情緒增加，而人

民銀行似乎未有意欲出手干預人民幣匯價，市場對貨幣政策寬鬆的預期升溫，兩岸價差持續擴大

，套利交易增加，亦進一步推低在岸人民幣。

人民幣兌美元中間價今錄六連跌，報６﹒７０６６，「央媽或棄６﹒７攻防」成為事實。由

年初至今人幣中間價已由６﹒５３４２一路下滑至６﹒７０６６，累貶２﹒６％，而去年全年為

升值５﹒８％。

在岸及離岸人民幣今日分別跌穿６﹒７７及６﹒７９關口，雙雙創約一年新低。在岸人民幣

（ＣＮＹ）下午４時３０分收盤報６﹒７７３４，跌５８９點子，創逾一年新低。

離岸人民幣更跌至６﹒７９關口，日內見過最低６﹒７９８２，由高位回落６０２點子，

較上日則跌近５００點子，目前仍在６﹒７９水平徘徊。

瑞穗銀行駐香港策略師張建泰表示，人行短期內可能默許人民幣有序貶值，目前６﹒７似乎

已經被市場消化，短線可能在６﹒７－６﹒８波動。



＊Ｐ２Ｐ頻頻「爆雷」影響市場氣氛＊



近期一場Ｐ２Ｐ平台「連環爆雷」在內地上演，內地媒體統計，自７月２日至１６日的短短

１４日內，全國共有１３１家Ｐ２Ｐ平台「前赴後繼」地出現倒閉、投資人無法提現、實控人跑

路、失聯的現像，業內稱之為「爆雷」，日均９﹒４家平台出事，甚至一些國資系以及上市公司

背景的平台也未能倖免，涉及逾千億資金，重災區無疑是互聯網金融發達的上海和杭州。

網貸市場「爆雷」頻頻影響市場氣氛，滬綜指今早輕微高開，其後一度重上２８００點，惟

在２０天線前遇阻力，之後反覆回落，午後見過最低２７６４點，收市報２７７２﹒５５點，跌

０﹒５３％，創業板跌１﹒１１％。雖然人行連續四日放水，Ｓｈｉｂｏｒ亦全線向下，惟資金

並未有流入股市，兩市全日成交額縮減至３１１０億元人民幣，較上日（１８日）減少近８％。

港股走勢亦波動，恆指今早高開１３３點後繼續上揚，最多升２１２點，內險股走俏，惟中

午收市前現沽壓，午後由升轉跌，收市前曾穿２８０００點關口，低見２７９９８點。全日收報

２８０１０點，跌１０６點或０﹒３８％，成交額７７４億元。



＊央媽新政預示轉向「寬貨幣」，內銀未見利好仍軟＊



在面對貿易戰、經濟放緩及債務風險加劇下，中央官員近日的表述，似有政策轉向之意，

「寬貨幣」已走在路上。繼人行金融研究所所長孫國峰暗示有空間放鬆信貸政策後，銀保監昨晚

亦發文，指要加大信貸投放力度，降低小微企業融資成本。無獨有偶，外媒引述消息指，人行正

計劃激勵銀行進行貸款投放和信用債投資，符合條件的銀行可獲ＭＬＦ等流動性支持，特別是新

增ＡＡ＋以下評級信用債投資的銀行，支持力度或更大。

分析認為人行此舉目的鼓勵銀行放貸及投資信用債，緩和中小企業融資難，以化解信用風險

，受新政消息刺激，中低級信用債普遍向暖，不過銀行股未見利好，有基金公司就指此舉措目前

看對銀行屬利空，因銀行增加投資信用債，反而會提高其風險。內銀股普跌，四大行跌幅介乎

０﹒６％至１﹒２％，交行（０３３２８）跌０﹒９％，中信行（００９９８）跌近２％，招行

（０３９６８）跌０﹒４％。

中金認為，上半年因為去槓桿而導致政策過緊的狀態，在逐漸向正常化回歸，政策調整將有

助修復脆弱的市場情緒。中信證券則估計，下半年政策會有結構性變化，沿著貨幣→監管→財政

→信用這條路線均值回歸，未來政策的表述，或將重心強調為防風險、穩定內需、信用擴張等關

鍵字，而弱化過去頻率較高的槓桿與監管等問題。



＊新華保險發盈喜逆市漲４％＊



新華保險（０１３３６）發盈喜，預計上半年度純利和扣除非經常性損益後純利按年均將增

加８０％左右。公司指，今年中期業績預計增長的主要原因是傳統險準備金折現率假設變更的影

響。新華保險今早裂口高開，最高曾飆升８％，惟及後升幅隨大市收窄，全日最終僅漲４％，受

十天線壓制。

中國人壽集團董事長楊明生在上半年經營形勢分析會上表示，集團下半年要積極主動轉型，

將價值、服務及科技放在更加重要的位置，全面推動創新發展。集團今年首六個月未經審計的合

併營業收入４７４９億元，合併保費收入按年增長１﹒２％，壽險公司實現保費增長４﹒１％。

國壽（０２６２８）今日升１％。

其餘兩大內險個別發展，平保（０２３１８）遭麥格理下調Ｈ股目標價至１０５港元，但認

為現價吸引，重申「優於大巿」的評級，平保全日微升０﹒０７％；太保（０２６０１）表現最

差，全日跌０﹒５％。

另外，眾安（０６０６０）跌２﹒１％，人保（０１３３９）跌０﹒５％，財險

（０２３２８）跌０﹒６％。



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