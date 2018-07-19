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即市新聞

19/07/2018 09:05

《投資心得－潘鐵珊》建溢（６３８）提升產品多樣性，成增長關鍵

　　《投資心得》建溢集團（００６３８）專注於智能電器及電子產品、摩打、玩具的研發及生
產，於國內的深圳、韶關及貴州獨山有三大生產基地，另外在東南亞地區亦有研究及生產平台。
此外，亦有內地房地產開發等非製造業務。截至今年三月底的全年業績，集團錄得收益達３０﹒
３億港元，跟去年同比增２２﹒７％；而集團持有人應佔溢利達１﹒５億港元，同比減２３﹒７
％。集團近年專注人工智能技術以及物聯網（ＩｎｔｅｒｎｅｔｏｆＴｈｉｎｇｓ），成功拓展
至毛利較高的高端智能產品市場，成功轉型。

＊上望３﹒２元，跌穿２﹒１５元止蝕＊

　　在電器及電子產品業務，智能吸塵機械人產品繼續滲透內地市場，集團不斷提高自動化和客
製化的開發技術，提升產品的多樣性和複雜性將會是未來業務增長的關鍵。此外，值得留意摩打
業務，集團繼續將焦點放於毛利率較高的直流電源摩打產品組合。該業務受惠於廠房自動化生產
，令成本得以有效控制，產品質量以至經營溢利均能大幅提升。
　　而在機械人業務方面則預計將持續增長，集團正計劃將部分機械人產能擴展至獨山正在建設
的大型廠房。此擴張計劃得到地方政府的支持和政策鼓勵，目前進展順利。隨著二零一九財政年
度新產能投產，以及深圳設施不斷升級，管理層展望機械人業務保持增長。
集團表示現時人民幣貶值有利於集團收益。至於中美貿易戰方面，由於集團美國的收入只佔不足
一半，而建溢還有向歐洲和日本等出口，故影響有限。集團積極開拓新業務，將有助中長線多元
發展。可考慮於現價買入，上望ＨＫ＄３﹒２，跌穿ＨＫ＄２﹒１５止蝕。（本欄逢周四刊出）

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