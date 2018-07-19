《思前想後－郭思治》港股或再往下尋低位，投資者宜保留實力

《思前想後》受美國單方面提出的貿易戰所影響，環球股市均出現不同程度之下跌，相對而

言，美股跌幅確較輕微，以昨天（１８日）道指報收於２５１１９點計，相對本年２月７日之高

位２５８００點作比較，相差亦僅得６８１點而已。從表面上看，美國目前經濟增長穩定，而失

業人數亦持續低企，似乎貿易戰對其影響不大，但細心想，一眾入口貨品全部都要徵收關稅，相

信零售商定必會提價銷售，即往後一眾消費品均會加價，至此，內部之通脹定必升溫，其時民生

定必受影響，到最後，結果會全部是輸家，只是輸多輸少，早輸及遲輸而已。



＊欠缺資金支持港股重現反覆不明＊



港股自踏進７月份，在技術超賣下終見反彈，畢竟恆指自６月７日高位３１５２１點開始之

急跌，至７月５日低位２７８３０點止計，在４周內累積之跌幅已達３６９１點。論跌勢卻偏促

，而跌幅亦稍過大，故出現反彈乃正常現象。而自７月５日地位２７８３０點開始之反彈，暫似

已受制於１０日之高位２８９８１點，即在４個交易日內，恆指已回升１１５１點，相對

３６９１點之跌幅計，大市反彈跌幅之３１％。以一個普通之反彈市計，幅度已不算少，況且大

市在反彈期間之成交金額一直較疏落，在欠缺資金支持下，大市確實欠缺一股欲上衝之動力，故

經過１１５１點之回升後，大市又再重現反覆不明之形態。



＊大市往下尋低位可能性大宜觀望＊



上文已說，７月份之恆指是由５日之低位２７８３０點升至１０日之高位２８９８１點，即

月內之波幅暫為１１５１點，而形態則暫屬先低而後高。首先，１１５１點之波幅實不算大，故

在本月剩下之交易日，技術上或仍會有更大之波幅點出現，加上一個月之高低位是多不會同時出

現於４個交易日內，故在本月底前，恆指可能會出現穿頭（２８９８１點）或破腳（２７８３０

點）之情況。如欲穿頭，首要的是成交金額，因任何升市均需要有足夠之推動力，但照周來之交

投計，大市暫確欠缺欲上衝之動力，至於破腳，技術上可先看１０天線（約在２８４００點左近

）之支持，因一旦恆指跌穿１０天線逾３個交易日之上，單從形態上看已屬欲試底之弱勢。由於

目前市場充滿避險情緒，故在資金卻步下，只要沽壓稍稍主動，大市再往下尋低位之可能性相對

確較大，故在不明之市況中，最好是續抱觀望，儘量保留實力，靜待另一潮入市良機，持貨輕者

可續偏持盈，但如持貨偏重者則需做好一切風險管理，即不要低估股份回調之幅度，同時亦不能

高估個人持貨之能力及能耐。

拉闊一點看，今年恆指暫是由１月２９日之高位３３４８４點，跌至７月５日之低位

２７８３０點，即年內之波幅暫為５６５４點。首先，此幅度以年度計相對仍細，即恆指如無法

再上破３３４８４點的話，剩下之可能性當會再進一步往上尋年內低位，從而拉闊波幅以滿足年

內之所需。《民眾證券董事總經理 郭思治》（本欄逢周四刊出）

