《股林淘金－林家亨》港股超賣反彈

《股林淘金》中美質易磨擦暫時還沒有緩和的跡象，雖然早前世貿組織警告，環球貿易摩擦

會令全球經濟不穩，是未來最大的經濟風險，其中，中國的經濟受害程度較美國更大。然而，美

國聯儲局局長鮑威爾定於國會進行半年度聽證會表示，對經濟抱持肯定態度，而且失業率偏低，

預期還將進一步下降，並暗示本年或將加息兩次，刺激美匯指數轉強，２年期債息升至１０年以

來高位，達２﹒６厘。



由於昨天（１７日）美股造好，加上有港股短期跌勢過急，預計不排除會有超賣反彈，但人

民幣貶值的勢頭仍然持續。因此，筆者建議投資者應趁反彈減持，長線投資的話可分階段吸納一

些有派高息，穩定收入的公用股如電力股等等，作防守性投資之用。



＊汽車股有力反彈＊



近期由於中美貿易戰持續升溫，而汽車板塊又是受到直接影響的行業，加上２０１７年高基

數的效應，令本年大部分汽車股的股價大跌。但經過上半年的調整後，部分汽車股的估值已經變

得吸引。另外，據中國汽車工業協會統計顯示，中國汽車產銷量分別為１４０５﹒７７萬輛和

１４０６﹒６５萬輛，同比增長４﹒１５％和５﹒５７％，雖然與上年同期相比，產銷增速呈一

定回落，但仍保持穩定增長。



個股方面，長城汽車（０２３３３）昨天發出盈喜，表示２０１８年上半年純利為３６﹒８

億元人民幣，按年增加５２﹒０７％，盈利增加主要由於優化產品結構及ＷＥＹ品牌產品銷售佔

比提升，致使整體產品盈利能力提升所致。加上現時長城汽車市盈率只有個位數，股息率仍高達

４厘，估值吸引。



除了長城汽車外，華晨中國汽車（０１１１４）亦是另一隻可留意的汽車股，集團於

２０１７年全年盈利為４３﹒８億元人民幣，同比增幅１８﹒８％。期內，營業額上升３﹒５％

至５３﹒０億元人民幣，毛利率亦增加０﹒２％至３﹒５％。近期股價大跌，是由於早前有報道

指出，中國將容許寶馬增持其中國合資公司華晨寶馬，由目前佔一半權益，增加到７５％或以上

，意味著華晨中國在華晨寶馬的持股量將會大降，但集團管理層已經立即否認，而且即使相關政

策於未來出台，華晨寶馬對華晨的盈利貢獻巨大，相信即使寶馬有興趣增持，華晨亦不會以低價

出售。



筆者相信，近期股價大跌已反映相關不利因素，故續看好華晨前景，投資者可以留意。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

