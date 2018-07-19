【聚焦人幣】人幣即期收盤跌５８９點報６﹒７７３４，創逾一年低

《經濟通通訊社１９日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾的言論，確認美國今年或會進一步加息

的預期，美匯指數企穩９５點以上，在岸及離岸市場購匯情緒增加，加上兩岸價差持續擴大，套

利交易增加，進一步推低在岸人民幣，人民銀行亦似乎未有意欲出手干預，市場對貨幣政策寬鬆

的預期升溫。

在岸人民幣（ＣＮＹ）今早低開８２點子，報６﹒７２２７，其後反覆轉弱，跌至６﹒７７

水平，４：３０的收盤價報６﹒７７３４，跌５８９點子，創逾一年新低。目前交易仍在進行，

至晚上１１：３０才收市，在岸人民幣現更跌穿６﹒７８，低見６﹒７８０５，目前在６﹒７７

波動。

離岸人民幣（ＣＮＨ）走勢更悲觀，跌穿６﹒７９，日內見過最低６﹒７９８２，由高位回

落６０２點子，較上日則跌近５００點子，目前仍在６﹒７９水平徘徊。在岸及離岸價差曾逾

３００點子。

外匯局今日公布６月銀行結售匯數據，連續三個月順差，但規模僅為２０億美元，按月大跌

近９０％，上半年順差１３８億美元，扭轉去年同期逆差格局。數據表現符合預期，但數據公布

後人民幣加速走弱。

瑞穗銀行駐香港策略師張建泰表示，人行短期內可能默許人民幣有序貶值，目前６﹒７似乎

已經被市場消化，短線可能在６﹒７－６﹒８波動。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒７０６６，再創去年８月９日以來最低，較上個交易日貶

１５２點子，連跌６日，年初至今已貶值２﹒６％，去年全年則升值５﹒８％。（ｋｌ）

