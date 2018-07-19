【連環爆雷】內地Ｐ２Ｐ平台現爆雷潮，１４天１３１家平台倒閉

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》內地媒體統計，自７月２日至１６日的短

短１４日內，全國共有１３１家Ｐ２Ｐ平台「前赴後繼」地出現倒閉、投資人無法提現、實控人

跑路、失聯的現像，業內稱之為「爆雷」，日均９﹒４家平台出事，甚至一些國資系以及上市公

司背景的平台也未能倖免，涉及逾萬億（人民幣．下同）資金，重災區無疑是互聯網金融發達的

上海和杭州。

Ｐ２Ｐ平台實際為網絡借貸信息中介機構，對借貸信息進行撮合的中介人，承擔信息披露的

責任，不承擔借貸違約風險。但一些Ｐ２Ｐ平台沒有嚴格按照監管規定去做業務，而是通過自我

擔保、份額拆分、期限錯配等形式，逾越了信息中介的本分。那些最終被證實玩自融、資金池的

平台，本質上將被證實是非法集資，監管會逐步擠壓劣質企業的生存空間。



＊惡性循環引發互金平台爆雷＊



本輪網貸平台爆雷潮始於端午節期間，當時交易量達８００億元的著名網貸平台「唐小僧」

實控人跑路後，聯璧金融也出現爆雷，引起市場連鎖反應。愈演愈烈的「爆雷潮」從６月延續到

７月。這些平台主要分為兩種，一種是資產質量不佳，導致平台經營不善，一有「風吹草動」就

有崩盤危險；另一種是「偽」Ｐ２Ｐ平台，是非法集資和旁氏騙局。在唐小僧、聯璧等平台出事

後，媒體報道加重了投資者的恐慌心理，他們在正常經營的Ｐ２Ｐ平台集中提現，造成平台資金

被掏空，引發了互金平台的群體性踩踏。同時，通過這些平台的貸款的客戶大多是小微企業或者

個人，這些客戶基本上為商業銀行篩選剩下的缺乏信用或者沒用信用記錄者，違約嚴重。因此出

現了大量借款人逃脫債務、惡意逾期的現像，甚至存在大額借款人主動聯合舉報互金平台，以期

達到逃脫債務的目的，這就造成惡性循環進而引發互金平台爆雷。

由於缺乏監管，２０１４年到２０１５年是網貸平台野蠻生長，從２０１４年初的６００多

家發展到２０１５年底的近５０００家，兩年時間增長超過８倍。而從２０１６年８月《Ｐ２Ｐ

網絡借貸業務管理暫行辦法》發布後，全行業加強整頓的及規範化運營，不少問題平台已經主動

關門，網貸平台數量持續縮水，截至今年６月，５０００多家Ｐ２Ｐ平台中已有３０００多家停

業，正常運營的平台中只有１０％左右是有證經營，同時，根據監管層的要求，Ｐ２Ｐ平台要實

現備案制，備案無法完成意味著Ｐ２Ｐ平台將被淘汰。目前監管層對於備案登記的截止時間一改

再改，成為懸在Ｐ２Ｐ平台頭上的一把劍。



＊爆煲與去槓桿大環境有關＊



當然除了監管壓力外，有業內人士認為，Ｐ２Ｐ平台爆煲亦和去槓桿的大環境有關。目前整

個金融系統的流動性都非常緊張，而這個問題最終會在一個風險最高的地方暴露出來。Ｐ２Ｐ網

貸作為民間借貸的互聯網化過程，就成為了整個金融降杠杆過程中風險出口最大的地方。具體來

說，目前民營企業、包括上市公司的資金鏈吃緊，他們作為互金平台的借款方無法還款，導致大

批壞帳，而很多平台標榜剛性兌付，墊付資金過多，最終爆雷。

