《陸言堂－陳永陸》人幣跌帶來骨牌反應，去槓桿存在兩難局面

《陸言堂》近日港股出現一個怪現象，就是當美股上升的時間，港股無力跟隨，反而昨晚

（１９日）美股出現調整，恆指今日（２０日）卻大幅上升，的確有點令人難以捉摸。

事實上，港股近日最受Ａ股所影響，而非美股，因為近日中美的貿易問題似已淡化，反而內

地因素成為影響港股最大原因。

事實上，美股已漸漸擺脫了中美貿易戰的問題，其中納指更創歷史新高，同時歐洲及加拿大

等同樣被美國徵收關稅的國家，其股市亦在本月錄得至少１％的升幅，當中只有上證指數在今日

之前，仍然錄得超過１％的跌幅，所以內地本身之因素，應該是影響中港股市的重要因素。

事實上，人民幣的匯價持續下跌，並不斷創出近一年的新低，這無疑會影響投資者投資Ａ股

及Ｈ股等中資股的意欲，而中美貿易戰的確成為了人民幣下跌的導火線，同時亦令投資者再度關

注中國的次級債問題，亦因而影響了Ａ股的表現。



＊內房企業融資壓力惹關注＊



根據中證監的季度資料顯示，滬深兩市涉及股權質押的比率，超過９０％，因而令投資者擔

心內地已出現「無股不質押」的問題，不過細心留意的是，內地超過３３００隻股份中，只有其

中１１５隻股份的股權質押比例，超過５０％，其實質押的並不算嚴重，可是由於氣氛影響，所

以令此因素成為Ａ股下跌的一大原因。

而且，由於人民幣持續下跌，令投資者開始擔心內地發展商的融資會出現壓力，所以不少分

析卻憂慮內地樓市會因而受壓而顯著下跌，而且會引發的問題將會是涉及銀行體系的穩定性，更

可能會令人民幣進一步受壓，形成骨牌效應。



＊經濟增長靠不斷發行人幣＊



事實上，中國的經濟某程度上是靠人民幣不斷的發行所推動，但同時人民幣的不斷增發，卻

有賴內地樓市過去數年的蓬勃發展，消化了不斷增加的人民幣，而樓市的興旺亦為ＧＤＰ帶來推

動力，但萬一中國經濟放緩，令投資者開始懷疑內地房價是否只升不跌，加上人民幣的壓力，這

將會是一個惡性循環。

所以，現在中國的確存在兩難的局面，一方面是否暫時放棄去槓桿，先讓市場由中美貿易戰

的陰影中恢復過來，但這會引發後遺症，就是內地的債務及資產泡沫會變得更嚴重；另一方面是

如果堅持去槓桿，或不推出新的措施穩定市場，那麼金融市場及經濟體系又是否可以承受短期的

壓力？到底是解決短期問題，還是忍痛一併解決長期問題，似乎要看中央如何取捨。

《獨立股評人 陳永陸》

