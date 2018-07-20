《陸言堂－陳永陸》人幣跌帶來骨牌反應，去槓桿存在兩難局面

《陸言堂》近日港股出現一個怪現象，就是當美股上升的時間，港股無力跟隨，反而昨晚
（１９日）美股出現調整，恆指今日（２０日）卻大幅上升，的確有點令人難以捉摸。
事實上，港股近日最受Ａ股所影響，而非美股，因為近日中美的貿易問題似已淡化，反而內
地因素成為影響港股最大原因。
事實上，美股已漸漸擺脫了中美貿易戰的問題，其中納指更創歷史新高，同時歐洲及加拿大
等同樣被美國徵收關稅的國家，其股市亦在本月錄得至少１％的升幅，當中只有上證指數在今日
之前，仍然錄得超過１％的跌幅，所以內地本身之因素，應該是影響中港股市的重要因素。
事實上，人民幣的匯價持續下跌，並不斷創出近一年的新低，這無疑會影響投資者投資Ａ股
及Ｈ股等中資股的意欲，而中美貿易戰的確成為了人民幣下跌的導火線，同時亦令投資者再度關
注中國的次級債問題，亦因而影響了Ａ股的表現。
＊內房企業融資壓力惹關注＊
根據中證監的季度資料顯示，滬深兩市涉及股權質押的比率，超過９０％，因而令投資者擔
心內地已出現「無股不質押」的問題，不過細心留意的是，內地超過３３００隻股份中，只有其
中１１５隻股份的股權質押比例，超過５０％，其實質押的並不算嚴重，可是由於氣氛影響，所
以令此因素成為Ａ股下跌的一大原因。
而且，由於人民幣持續下跌，令投資者開始擔心內地發展商的融資會出現壓力，所以不少分
析卻憂慮內地樓市會因而受壓而顯著下跌，而且會引發的問題將會是涉及銀行體系的穩定性，更
可能會令人民幣進一步受壓，形成骨牌效應。
＊經濟增長靠不斷發行人幣＊
事實上，中國的經濟某程度上是靠人民幣不斷的發行所推動，但同時人民幣的不斷增發，卻
有賴內地樓市過去數年的蓬勃發展，消化了不斷增加的人民幣，而樓市的興旺亦為ＧＤＰ帶來推
動力，但萬一中國經濟放緩，令投資者開始懷疑內地房價是否只升不跌，加上人民幣的壓力，這
將會是一個惡性循環。
所以，現在中國的確存在兩難的局面，一方面是否暫時放棄去槓桿，先讓市場由中美貿易戰
的陰影中恢復過來，但這會引發後遺症，就是內地的債務及資產泡沫會變得更嚴重；另一方面是
如果堅持去槓桿，或不推出新的措施穩定市場，那麼金融市場及經濟體系又是否可以承受短期的
壓力？到底是解決短期問題，還是忍痛一併解決長期問題，似乎要看中央如何取捨。
《獨立股評人 陳永陸》