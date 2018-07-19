《陶冬天下－陶冬》文翠珊脫歐：絕壁攀岩

《陶冬天下》英國首相文翠珊，沒有金剛鑽，卻攬了一個瓷器活兒。



卡梅倫當年為競選結果，承諾了脫歐公投，但是根本沒有想過英國人會真的投票脫離歐盟。

公投結果出爐，卡梅倫黯然下台，疑歐派與親歐派火拼，一直不肯表態的文翠珊漁人得利，意外

地當上了英國首相。



文翠珊內心深處，支持軟脫歐，既不願意英國被綁在歐洲戰車上，尤其是移民政策，但又對

歐洲共同市場戀戀不捨。上任後提出Ｂｒｅｘｉｔ ｉｓ Ｂｒｅｘｉｔ，為英國啟動里斯本

５０條一錘定音，英國踏上了脫歐談判之路。殊不知歐盟在脫歐談判上態度十分強硬，決不允許

英國魚與熊掌兼得，為脫歐談判設置了許多障礙。甚至在文翠珊承諾支付分手費後，脫歐談判仍

然舉步維艱。時間迅速地流逝著，企業為此十分焦慮，投資卻步，一些跨國企業甚至開始將部分

功能移往歐洲其他城市。這對經濟嚴重依靠海外投資的英國經濟，影響甚深。



然而，文翠珊內閣內部在如何脫歐上卻分歧巨大，缺乏共同點。英國今年內與歐洲達成協議

，明年３月有序離開歐盟變得愈來愈渺茫，迫使文翠珊不得不採取鐵腕手段，與各派攤牌。

７月６日的內閣會議上，文翠珊祭出「不從即炒魷魚」家法，迫使疑歐派就範。不料在２４小時

內，負責脫歐的三位負責人包括外長詹森相繼辭職，英國政府出現了一場罕見的兵變。



筆者認為，文翠珊內閣倒台的機會不大。詹森等叛將徵集到４８名保守黨議員啟動對文翠珊

的不信任動議機會較高，但是得到１５９名議員支持而扳倒文翠珊政府的可能不大。而且疑歐派

內部也不統一，脫歐大將Ｍｉｃｈａｅｌ Ｇｏｖｅ、Ｌｉａｍ Ｆｏｘ就傾向留在內閣，寄望

於脫歐之後再加碼。



文翠珊的位子暫時無虞，但是她卻失去了原本就很微弱的國會領先優勢。反對派工黨不會放

棄重新執政的機會，勢必聯合保守黨叛將在國會阻止脫歐方案的通過。英國很可能在秋季根本拿

不出脫歐版本，最終的結果是無法和歐盟達成貿易協定。



對此，文翠珊可以向歐洲請求推遲脫歐時間，同時通過提早大選再一次讓選民作出脫歐公投

。不過歐洲如何反應、開出甚麼條件，則暫時未可知。



那麼，文翠珊政府提出來的脫歐白皮書到底怎麼樣？洋洋數百頁的白皮書有許多內容，中間

會有許多修改。新計劃為了迎合歐洲，模糊了不少過去的底線，其核心是在實物貿易上尋求共同

的規則，不過在銀行規則上就遠離歐洲定規。這種做法目前看來似乎吃力不討好。歐洲認為英國

既要共同市場，又不肯付出代價。脫歐派認為英國在法律上要迎合歐洲，成為歐盟的「殖民地」

。特朗普則指出如果適用歐盟標準，則普遍用激素的美國農產品無法進入市場，基本上「殺死了

」雙邊貿易協定的機會。



文翠珊的脫歐版本，秋季被國會否決的機會很高；哪怕成事，也會裏外不是人。文翠珊脫歐

，已經成為絕壁攀岩了。《陶冬》



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