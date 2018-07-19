《經濟通通訊社１９日專訊》據《ＣＮＢＣ》引述微信支付跨境業務運營負責人殷潔表示，
騰訊（００７００）將會加大努力將微信支付拓展到美國市場，目前專注簽約受中國遊客歡迎的
商家。（ｅｃ）
19/07/2018 14:46
騰訊（００７００）計劃將微信支付擴大至美國市場
《經濟通通訊社１９日專訊》據《ＣＮＢＣ》引述微信支付跨境業務運營負責人殷潔表示，
騰訊（００７００）將會加大努力將微信支付拓展到美國市場，目前專注簽約受中國遊客歡迎的
商家。（ｅｃ）
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