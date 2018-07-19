《日入而息》離岸人幣跌穿６﹒８關，港股一度失守二萬八

《今天重點》﹡人行祭出寬信用；離岸人幣跌穿６﹒８關逾一年低，在岸現跌６４６點子

，每百港元兌８６﹒６人仔

﹡內地Ｐ２Ｐ平台現爆雷潮，１４天１３１家平台倒閉；行業協會要求互金平

台退出定預案，傳整治方案將出台；百億元級Ｐ２Ｐ平台「愛投資」爆煲，

首創債轉股自救

﹡年金公司表示需時觀察認購反應，非憑單一銀行情況反映



《即日市況》﹡港股高開低收２８０１０挫１０６點，一度失守二萬八



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒５％五連跌，人民幣暴瀉累航空股捱沽



《美元匯價》﹡美匯指數料回落至９４﹒７，英鎊睇位做淡；歐元最新報１﹒１５９２╱

９６，日圓最新報１１１３﹒０４╱０７



《公司業績》﹡童園（０３８３０）年度盈轉虧蝕１３７２﹒４萬元，不派息

﹡華夏滬深三百（０３１８８）宣布每基金單位派０﹒３５元人民幣



《公司資訊》﹡大家樂（００３４１）前總裁劉達民領導譚仔雲南米線及譚仔三哥

﹡富衛保險表示上市是其中一種途徑及可能，但沒具體時間表

﹡匯控（００００５）昨日回購約３３５萬股，涉資近２３８５萬英鎊；匯豐

證券亞洲因違反銷售債券規定遭證監會罰款９６０萬元；匯豐表示已加強銷

售過程中有關合適性之評估，與證監會充分合作

﹡維達（０３３３１）未來木漿價格維持高水平，有信心保持毛利率

﹡澳博（００８８０）冀賭牌延至２０２２年，與其他賭牌重新競投較理想

﹡永泰（００３６９）以４０６１萬元售澐瀚４房分層戶，加推兩伙應市

﹡美聯集團（０１２００）向員工發第二季花紅，最高派１﹒６個月

﹡新地（０００１６）ＰＡＲＫ ＹＯＨＯ Ｍｉｌａｎｏ推５３８伙

﹡華彩控股（０１３７１）附屬公司協助內蒙古開拓彩票新銷售渠道

﹡亞博科技（０８２７９）附屬公司獲得浙江及吉林彩票終端機招標項目

﹡歌禮製藥（０１６７２）於８月１日掛牌，入場費約１﹒６１萬元

﹡威鋮國際（０１００２）出售旗下青島偉立精工塑膠，涉２７００萬元

﹡亨泰（００１９７）執董擬出售逾５﹒２億股股份，總代價３﹒１３億元



《國企紅籌》﹡國壽集團楊明生稱下半年要積極主動轉型，全面推動創新發展

﹡中國太平保險集團與中國電子科技集團戰略合作，加強保險服務等

﹡聯通（００７６２）６月４Ｇ用戶淨增數２７７﹒５萬戶，按月增３４％

﹡中國電力清潔能源（００７３５）上半年總發電量升８％

﹡白濤出任人保集團（０１３３９）總裁、執行董事及副董事長

﹡中國電力（０２３８０）上半年總售電量增加１１﹒７％



《神州民企》﹡金鷹（０３３０８）向母企售常州百貨項目轉移風險涉６４００萬元人民幣

﹡騰訊（００７００）計劃將微信支付擴大至美國市場

﹡綠葉製藥（０２１８６）抗抑鬱藥「思瑞康緩釋片」獲批新適應症



《中國要聞》﹡劉強東稱京東只賣真貨，蘇寧侯恩龍發皮諾丘圖片嘲諷

﹡報道指海航基礎擬１６億出售深圳海航城予天璣財富

﹡今年以來２８隻債券違約，涉２８９億元人民幣

﹡滴滴聯手軟銀進軍日本出租車市場，今年秋季大阪運營

﹡人行逆回購利率持平，今淨投放７００億連續４日放水；人行擬推ＭＬＦ激

勵措施，分析指意在化解信用風險

﹡上海不動產登記信息向轄內銀行開放

﹡上海金融辦鄭楊稱加快推進債券市場基礎設施互聯互通

﹡中央結算白偉群稱推動人民幣資產跨境使用

﹡長三角加快數據開放共享，助推高質量一體化發展

﹡專家指債券市場需改變九龍治水的多頭監管局面

﹡廣州收緊住房公積金政策，禁止多人頻繁買賣同一套房

﹡官媒撐財政部表示積極財政政策有效，地方隱性債受遏制

﹡財政部國庫司王建勛稱積極財政政策取向不變；財政部賈康稱提高赤字增發

債配合人行去槓桿欠建設性

﹡發改委表示有序打破剛性兌付，妥善處置債券違約

﹡發債受限房企推輕資產融資，世茂發行住房租賃ＡＢＳ

﹡外匯局表示６月銀行結售匯順差２０億美元；人民幣匯率雙向波動增強；上

半年跨境資金流動總體穩定；外匯儲備充足，有信心應對各種挑戰；料二季

度外債餘額總體平穩增長，風險可控；經常帳戶差額仍保合理區間，大幅逆

差難出現

﹡商務部表示上半年零售額增４﹒６％，６月增４﹒８％；美方指責談判破裂

責在中方非事實；必定對美國２０００億美元加徵關稅清單作反制

﹡國開行表示棚改貸款審批權仍在分行，合同審查權在總行

﹡銀保監郭樹清稱加大小微企業信貸投放，降低融資成本

﹡馬斯克旗下超回路運輸公司將與貴州銅仁合建超級高鐵



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒１％，報１０８３５﹒３８點



《其他消息》﹡張炳良指講到底是信任問題，同意應增透明度；填海不能解決短期土地供應

問題，需多管齊下；張炳良支持運房局「拆局」，房屋與地政應成為一局；

葵翠邨現鉛水，前運房局長張炳良稱政府應進行抽樣檢驗；香港對問責制仍

未有一套標準，應花心思研究

﹡屋宇署表示５月共批出１５份建築圖則１６份入伙紙

﹡民陣擬周六遊行抗議封殺民族黨

﹡鄭宇碩發聲明反駁前助理，強調真普聯無接受美國捐款

﹡政黨指葵翠邨食水含鉛量超標，黃偉綸稱政府初步驗水結果稍後公布

﹡環境局擬向玻璃容器徵費，每公升容量１元，冀下年年中實施

﹡本港最新失業率維持於２﹒８％，符合預期；首五個月整體出口貨量上升

８﹒１％

﹡金管局表示新股活動增，６月底綜合利率升至０﹒６２厘

﹡年金公司表示需時觀察認購反應，非憑單一銀行情況反映

﹡亞開行調高今年香港經濟增長預測至４％

﹡深股通額度全日用８﹒７４億元；滬股通額度全日用１８﹒３１億

﹡泰國Ｎｏｂｌｅ Ａｒｏｕｎｄ Ａｒｉ，均呎價約６０００港元

﹡上月中小型證券行市佔率下跌，跌至近一年低位

﹡代理指５月私宅落成量按月倍增，動工創七個月新高

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