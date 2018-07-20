《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５０６４．５０ 跌 １３４．７９點╱０．５３％
標普５００ ２８０４．４９ 跌 １１．１３點╱０．４０％
納斯達克 ７８２５．３０ 跌 ２９．１５點╱０．３７％
倫敦富時１００ ７６８３．９７ 升 ７．６９點╱０．１０％
法蘭克福ＤＡＸ １２６８６．２９ 跌 ７９．６５點╱０．６２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４１７．０７ 跌 ３０．３７點╱０．５６％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．３９，歐元兌美元１．１６５５
20/07/2018 08:02
《日出而作》特朗普不滿儲局加息，道指跌１３４點，微軟季績佳
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５０６４．５０ 跌 １３４．７９點╱０．５３％
標普５００ ２８０４．４９ 跌 １１．１３點╱０．４０％
納斯達克 ７８２５．３０ 跌 ２９．１５點╱０．３７％
倫敦富時１００ ７６８３．９７ 升 ７．６９點╱０．１０％
法蘭克福ＤＡＸ １２６８６．２９ 跌 ７９．６５點╱０．６２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４１７．０７ 跌 ３０．３７點╱０．５６％
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