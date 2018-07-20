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即市新聞

20/07/2018 10:41

《外資精點》富瑞：中美貿易戰有機會促使中國合併中電信及中聯通

　　《經濟通通訊社２０日專訊》富瑞集團發表研究報告指，近日中電信（００７２８）及中聯
通（００７６２）更換管理層，引起當地媒體興趣，建議兩間公司可能合併。
　　富瑞指，媒體建議現任中電信行政總裁將會成為中移動（００９４１）主席；現任中移動主
席將會成為工信部５Ｇ推廣組副組長；中電信及中聯通將會合併，由中聯通主席王曉初擔任行政
總裁；只有發出兩個５Ｇ牌照，以節省成本。
　　富瑞指出，美國禁制中興通訊（００７６３）（深：００００６３）事件，令中國重新思考
５Ｇ發展策略。早前該行不相信將會合併，不過近日貿易戰可能促使中國改變想法，以較低成本
加快推出５Ｇ。
　　該行指，合併中電信及中聯通將會減低三大電信商建設５Ｇ的資本開支；減低行業投資成本
，令５Ｇ服務更便宜及加快市場應用；帶動中電信進入「混改」，以及由京東、百度、阿里巴巴
及騰訊支持合併企業。
　　富瑞表示，如果合併，對中電信及中聯通予強烈「買入」評級，同時予中移動「持有」評級
。該行認為三大電信訊將會有重新評級的機會，而於中興通訊的影響仍不確定性。（ｊｎ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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