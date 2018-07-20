《外資精點》富瑞：中美貿易戰有機會促使中國合併中電信及中聯通

《經濟通通訊社２０日專訊》富瑞集團發表研究報告指，近日中電信（００７２８）及中聯

通（００７６２）更換管理層，引起當地媒體興趣，建議兩間公司可能合併。

富瑞指，媒體建議現任中電信行政總裁將會成為中移動（００９４１）主席；現任中移動主

席將會成為工信部５Ｇ推廣組副組長；中電信及中聯通將會合併，由中聯通主席王曉初擔任行政

總裁；只有發出兩個５Ｇ牌照，以節省成本。

富瑞指出，美國禁制中興通訊（００７６３）（深：００００６３）事件，令中國重新思考

５Ｇ發展策略。早前該行不相信將會合併，不過近日貿易戰可能促使中國改變想法，以較低成本

加快推出５Ｇ。

該行指，合併中電信及中聯通將會減低三大電信商建設５Ｇ的資本開支；減低行業投資成本

，令５Ｇ服務更便宜及加快市場應用；帶動中電信進入「混改」，以及由京東、百度、阿里巴巴

及騰訊支持合併企業。

富瑞表示，如果合併，對中電信及中聯通予強烈「買入」評級，同時予中移動「持有」評級

。該行認為三大電信訊將會有重新評級的機會，而於中興通訊的影響仍不確定性。（ｊｎ）



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