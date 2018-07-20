《盤前攻略》美股走軟加上人幣續弱，港股勢再失守兩萬八

《經濟通通訊社２０日專訊》美國股市周四（１９日）下跌，因ｅＢａｙ等企業季績令人失

望，加上擔心歐盟可能對美國進口商品徵收報復性關稅，以及總統特朗普批評聯儲局加息。道指

收跌１３４點或０﹒５％，至２５０６４點，終止五連升；標指軟１１點或０﹒４％，至

２８０４點；納指收跌２９點或０﹒４％，至７８２５點。



＊夜期跌過百點失兩萬八＊



恆指夜期收報２７９２７點，跌１１２點，低水８４點。

港股ＡＤＲ比例指數下跌１８點，報２７９９１點。預託證券造價個別發展，騰訊跌

０﹒４８％，折合港元報３７３﹒７８元。友邦跌０﹒３６％，折合港元報６７﹒３１。匯控上

升１﹒１％，折合港元報７４元。港交所下跌０﹒１３％，折合港元報２３２﹒１元。國壽下跌

０﹒５１％，折合港元報１９﹒６４元



＊港股或下試２７８３０＊



港股昨日早市跟隨外圍高開１３３點，未幾升幅擴至２１２點見２８３２９點，但隨著滬指

再受壓，港股由升轉跌，尾市一度挫１１９點，低見２７９９８點穿兩萬八。最終全日收跌

１０６點或０﹒３８％，報２８０１０點。

人幣持續走弱，將帶動Ａ股向下，料滬指跌至２７００點方見支持，預計港股後市偏軟。美

股隔晚全線走低，加上金融股亦疲弱，港股今日的氣氛相信會受影響。

港股上日收報２８０１０點，僅守兩萬八，不過於尾段其實已一度失守此關口，加上隔晚美

股走軟，料港股日內有機會再失守兩萬八，或下試２７８３０支持。（ａｌ）

