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即市新聞

20/07/2018 08:50

《盤前攻略》美股走軟加上人幣續弱，港股勢再失守兩萬八

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美國股市周四（１９日）下跌，因ｅＢａｙ等企業季績令人失
望，加上擔心歐盟可能對美國進口商品徵收報復性關稅，以及總統特朗普批評聯儲局加息。道指
收跌１３４點或０﹒５％，至２５０６４點，終止五連升；標指軟１１點或０﹒４％，至
２８０４點；納指收跌２９點或０﹒４％，至７８２５點。

＊夜期跌過百點失兩萬八＊

　　恆指夜期收報２７９２７點，跌１１２點，低水８４點。
　　港股ＡＤＲ比例指數下跌１８點，報２７９９１點。預託證券造價個別發展，騰訊跌
０﹒４８％，折合港元報３７３﹒７８元。友邦跌０﹒３６％，折合港元報６７﹒３１。匯控上
升１﹒１％，折合港元報７４元。港交所下跌０﹒１３％，折合港元報２３２﹒１元。國壽下跌
０﹒５１％，折合港元報１９﹒６４元

＊港股或下試２７８３０＊

　　港股昨日早市跟隨外圍高開１３３點，未幾升幅擴至２１２點見２８３２９點，但隨著滬指
再受壓，港股由升轉跌，尾市一度挫１１９點，低見２７９９８點穿兩萬八。最終全日收跌
１０６點或０﹒３８％，報２８０１０點。
　　人幣持續走弱，將帶動Ａ股向下，料滬指跌至２７００點方見支持，預計港股後市偏軟。美
股隔晚全線走低，加上金融股亦疲弱，港股今日的氣氛相信會受影響。
　　港股上日收報２８０１０點，僅守兩萬八，不過於尾段其實已一度失守此關口，加上隔晚美
股走軟，料港股日內有機會再失守兩萬八，或下試２７８３０支持。（ａｌ）

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