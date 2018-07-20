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即市新聞

20/07/2018 17:04

《窩輪匯智－劉嘉輝》如何將「大熊」變「小熊」？

　　《窩輪匯智》所謂「成也兩萬八，敗也兩萬八」，觀乎周五（２０日）整體恆指表現，指數
早段急跌失守見今年新低，午後在Ａ股反撲下迅即由跌轉升，可見兩萬八再度成為重要的心理支
持關口。
　
　　美國公布第二批１６０億對華關稅清單之際，人民幣匯價先跌後反彈，加上８月份將踏入港
股的半年業績期，好淡角力的局面恐怕在所難免。投資者可能會問，在近日波幅顯著收窄的市況
中，在輪證策略方面應如何調整？
　
　　首先，就指數牛熊證的部署上，投資者若然早前於近２９０００點水平已有熊證坐倉，不妨
趁機會先行沽出獲利，再轉倉至收回價較貼，或是兌換比率高熊證，慎防指數一旦掉頭回升再展
升浪，熊證雖然有所損失，但早前投入的本金及部分利潤早已「袋袋平安」。
　
　　而欲低位入場，又擔心「莫買當頭跌」，則可先以較少資金入場部署貼價牛證，將潛在損失
控於可接受水平，即使市況進一步向下，投資者口袋中仍有多注「彈藥」再低位買貨。
　
　　最後是窩輪方面，由於近日大市較為牛皮，引伸波幅表現較難捉摸，假如擔心波幅將進一步
受壓，還是暫時以牛熊證應市為佳。
　
　　順帶一提，８月份公布業績暫定包括長和（００００１）及（０１１１３）、港交所
（００３８８）、騰訊（００７００）、吉利（００１７５），大家或可留意個股業績前後的波
動機會。
　
　　騰訊業績暫定於８月１５日公布，如看好可考慮收回價於３５０元以下的騰訊牛證，槓桿高
達１０倍。港交所方面將於８月８日公布業績。投資者欲按往績作好倉部署，可留意現時港交所
牛證，收回價可考慮橫行區支持，約２２０元附近，槓桿提供約１２倍。
　
　　利用槓桿入場，可有助控制入場資金，並減少大量持股的市場風險。假如看錯方向，牛熊證
的收回機制有自動止蝕功能。投資者的最大損失只會等於本金，並不會潛及追收保證金。
《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監　劉嘉輝》
　
　　＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需
要應諮詢專業建議。

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