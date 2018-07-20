《窩輪匯智－劉嘉輝》如何將「大熊」變「小熊」？

《窩輪匯智》所謂「成也兩萬八，敗也兩萬八」，觀乎周五（２０日）整體恆指表現，指數

早段急跌失守見今年新低，午後在Ａ股反撲下迅即由跌轉升，可見兩萬八再度成為重要的心理支

持關口。



美國公布第二批１６０億對華關稅清單之際，人民幣匯價先跌後反彈，加上８月份將踏入港

股的半年業績期，好淡角力的局面恐怕在所難免。投資者可能會問，在近日波幅顯著收窄的市況

中，在輪證策略方面應如何調整？



首先，就指數牛熊證的部署上，投資者若然早前於近２９０００點水平已有熊證坐倉，不妨

趁機會先行沽出獲利，再轉倉至收回價較貼，或是兌換比率高熊證，慎防指數一旦掉頭回升再展

升浪，熊證雖然有所損失，但早前投入的本金及部分利潤早已「袋袋平安」。



而欲低位入場，又擔心「莫買當頭跌」，則可先以較少資金入場部署貼價牛證，將潛在損失

控於可接受水平，即使市況進一步向下，投資者口袋中仍有多注「彈藥」再低位買貨。



最後是窩輪方面，由於近日大市較為牛皮，引伸波幅表現較難捉摸，假如擔心波幅將進一步

受壓，還是暫時以牛熊證應市為佳。



順帶一提，８月份公布業績暫定包括長和（００００１）及（０１１１３）、港交所

（００３８８）、騰訊（００７００）、吉利（００１７５），大家或可留意個股業績前後的波

動機會。



騰訊業績暫定於８月１５日公布，如看好可考慮收回價於３５０元以下的騰訊牛證，槓桿高

達１０倍。港交所方面將於８月８日公布業績。投資者欲按往績作好倉部署，可留意現時港交所

牛證，收回價可考慮橫行區支持，約２２０元附近，槓桿提供約１２倍。



利用槓桿入場，可有助控制入場資金，並減少大量持股的市場風險。假如看錯方向，牛熊證

的收回機制有自動止蝕功能。投資者的最大損失只會等於本金，並不會潛及追收保證金。

《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需

要應諮詢專業建議。

