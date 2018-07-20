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20/07/2018 09:05

消息指，復星（００６５６）考慮將藥企印度上市籌５億美元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據知情人士透露，復星國際（００６５６）正在考慮對印度製
藥公司Ｇｌａｎｄ　Ｐｈａｒｍａ　Ｌｔｄ﹒進行首次公開募股。復星醫藥正在與潛在的顧問，
就Ｇｌａｎｄ在印度的ＩＰＯ事宜進行初步磋商，料籌集約５億美元。
　　據悉，目前相關考慮尚處於初期階段，任何上市交易都太不可能在明年之前進行。
　　復星醫藥去年以１１億美元收購了Ｇｌａｎｄ大約７４％的股份，總部位於海德拉巴的
Ｇｌａｎｄ成立於１９７８年，專注於注射藥物、腫瘤和心臟病治療。
　　復星醫藥發言人拒絕向外電發表評論。（ｍｌ）

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