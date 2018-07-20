人幣急跌中資股疲弱，港股再失二萬八，倒跌逾百點報２７８９６

《經濟通通訊社２０日專訊》人幣急跌中資股疲弱，港股再失二萬八關，倒跌１１４點或跌

０﹒４１％，最新報２７８９６，主板成交６１﹒７６億元。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６７１，為去年７月１４日以來最弱，

較上個交易日大貶６０５點子，創２０１６年６月２７日以來最大降幅。上個交易日報６﹒７０

６６。

國企指數報１０４６８，跌０﹒５２％或跌５４點。上證綜合指數報２７６０﹒４５，跌

１２﹒０９點或跌０﹒４４％，成交９１﹒１３億元人民幣。

即月期指新報２７８７７，跌１６２點，低水１９點 。即月國指期貨報１０４７０，跌

７８點，高水１點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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工商銀行（０１３９８） ５﹒３６元 跌０﹒９２％

建設銀行（００９３９） ６﹒６５元 跌０﹒７５％

匯豐控股（００００５） ７２﹒７５元 跌０﹒６１％

中國平安（０２３１８） ７０﹒００元 跌０﹒５７％

友邦保險（０１２９９） ６７﹒３５元 跌０﹒３０％

騰訊控股（００７００） ３７４﹒６０元 跌０﹒２７％

中國移動（００９４１） ６８﹒２５元 升０﹒１５％

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