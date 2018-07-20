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20/07/2018 09:38

人幣急跌中資股疲弱，港股再失二萬八，倒跌逾百點報２７８９６

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人幣急跌中資股疲弱，港股再失二萬八關，倒跌１１４點或跌
０﹒４１％，最新報２７８９６，主板成交６１﹒７６億元。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６７１，為去年７月１４日以來最弱，
較上個交易日大貶６０５點子，創２０１６年６月２７日以來最大降幅。上個交易日報６﹒７０
６６。
　　國企指數報１０４６８，跌０﹒５２％或跌５４點。上證綜合指數報２７６０﹒４５，跌
１２﹒０９點或跌０﹒４４％，成交９１﹒１３億元人民幣。
　　即月期指新報２７８７７，跌１６２點，低水１９點　。即月國指期貨報１０４７０，跌
７８點，高水１點。
　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒３６元　　　跌０﹒９２％
　　建設銀行（００９３９）　　　　６﹒６５元　　　跌０﹒７５％
　　匯豐控股（００００５）　　　７２﹒７５元　　　跌０﹒６１％
　　中國平安（０２３１８）　　　７０﹒００元　　　跌０﹒５７％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６７﹒３５元　　　跌０﹒３０％
　　騰訊控股（００７００）　　３７４﹒６０元　　　跌０﹒２７％
　　中國移動（００９４１）　　　６８﹒２５元　　　升０﹒１５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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