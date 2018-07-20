中資金融股反擊，港股隨Ａ股反彈逾２００點報２８２２５

《經濟通通訊社２０日專訊》人幣收復６﹒８，港股隨Ａ股反彈，升２１４點或升０﹒７７

％，最新報２８２２５，主板成交６６２﹒２９億元。

工行（０１３９８）強勢反擊升近４％，報５﹒６元；建行（００９３９）升３﹒１３％，

報６﹒９１元。平保（０２３１８）亦漲２﹒１３％，報７１﹒９元。

上證綜合指數報２８３１﹒３３，升５８﹒７８點或升２﹒１２％，成交１１７０﹒１６億

元人民幣。國企指數報１０７３６，升２﹒０３％或升２１３點。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

工商銀行（０１３９８） ５﹒６０元 升３﹒５１％

建設銀行（００９３９） ６﹒９１元 升３﹒１３％

中國平安（０２３１８） ７１﹒９０元 升２﹒１３％

中石化 （００３８６） ７﹒１８元 升２﹒１３％

中國銀行（０３９８８） ３﹒６３元 升１﹒９７％

港交所 （００３８８） ２３５﹒００元 升１﹒１２％

匯豐控股（００００５） ７３﹒３０元 升０﹒１４％

友邦保險（０１２９９） ６７﹒５５元 無升跌

舜宇光學（０２３８２） １３５﹒４０元 跌３﹒３５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｍｌ）

