人幣走弱內房股重創，港股挫１５２點午收２７８５８逾九個月新低

《經濟通通訊社２０日專訊》美國股市周四（１９日）下跌，因企業季績令人失望，加上擔

心歐盟可能對美國進口商品徵收報復性關稅，以及總統特朗普批評聯儲局加息。道指收跌１３４

點或０﹒５％，至２５０６４點，終止五連升。港股今早高開４３點報２８０５４，其後曾升幅

曾擴大至８２點報２８０９２，但由於人幣持續貶值，拖累內房股及中資金走低，加上手機相關

股顯著下跌，大市由升轉跌，最多更曾挫２６５點，低見２７７４５，創去年１０月初以來新低

。最終午收下跌１５２點或０﹒５５％，報２７８５８點。半日主板總成交４４７﹒８８億元。



國指跌３７點或０﹒３６％，報１０４８５點。滬指跌３點或０﹒１２％，報２７６９點。



＊人幣走弱內房受壓，瑞聲挫逾２％失紅底＊



人幣持續走弱，內房股成為重災區，潤地（０１１０９）下跌３﹒５４％，報２５﹒９元，

為半日最大跌幅國指成份股。融創（０１９１８）走低３﹒７２％，報２３﹒３元；恆大

（０３３３３）跌３﹒３％，報１９﹒３元；碧桂園（０２００７）急挫４﹒５％，報１１﹒７

６元。

手機相闔股集體下挫，里昂月內再次下調瑞聲（０２０１８）目標價，令其半日跌

２﹒４６％，報９９﹒１元失紅底。舜宇（０２３８２）則急挫４﹒９３％，報１３３﹒２元，

為半日最差藍籌。比亞迪電子（００２８５）跌３﹒９３％，報９﹒７８元。丘鈦

（０１４７８）軟１﹒８％，報４﹒３７元。小米（０１８１０）跌２﹒３９％午收１９﹒６２

元。

海通國際將華晨（０１１１４）目標價由２０元削至９元，並降評級至「沽售」，華晨下跌

３﹒４７％，報１１﹒１２元。同業長汽（０２３３３）亦跌１﹒８４％，報５﹒３４元。吉利

（００１７５）走低２﹒０８％，報１８﹒８６元。比亞迪（０１２１１）中標兩個電動車項目

，涉資逾５５億人幣，半日逆市升０﹒４６％，報４３﹒７５元。

資金避險湧入煤氣（００００３），半日急升２﹒５％，報１６﹒２元，並連續第三日創上

市新高，為半日最佳藍籌。中電（００００２）升０﹒１１％報８８﹒６元。港燈

（０２６３８）漲０﹒７４％報８﹒１４元。其他收息股亦見追捧，領展（００８２３）揚

２﹒０４％，報７５﹒２元。



＊新奧能源逆市破頂，聯通中電信齊齊造好＊



中聯通（００７６２）６月移動出帳用戶累計逾３億戶，逆市升１﹒１９％，報９﹒３８元

。中電信（００７２８）跑贏同業，升１﹒６８％，報３﹒６３元。中移動（００９４１）僅升

０﹒０７％，報６８﹒２元，其６月 ４Ｇ 上客增速按月淨增近倍至５００﹒６萬戶。

燃氣股造好，新奧能源（０２６８８）獲野村續望９３元，升３﹒４％，報８９１元，盤中

高見８９﹒７５元，創上市新高。中燃（００３８４）走高２﹒５％，報３４﹒８元，為升幅最

大國指成分股。潤燃（０１１９３）窄幅升０﹒８２％，報３６﹒８元。昆侖能源

（００１３５）則跌１﹒０５％，跌６﹒５９元。

中資航空股先跌後拗腰反彈，國航（００７５３）漲２﹒２５％，報６﹒８１元；東航

（００６７０）升１﹒０４％，報４﹒８４元；南航（０１０５５）揚２﹒３５％，報

５﹒２３元。

重磅股偏軟，匯控（００００５）軟０﹒４８％，報７２﹒８５元。港交所（００３８８）

跌１﹒０３％，報２３０元。騰訊走低０﹒８５％，報３７２﹒４元。友邦（０１２９９）挫１

﹒５５％，報６６﹒５元。

內銀股受累人民幣貶值，建行（００９３９）跌０﹒４５％，報６﹒６７元。工行

（０１３９８）走低０﹒７４％，報５﹒３７元。中行（０３９８８）軟０﹒５６％，報

３﹒５４元。招行（０３９６８）跌０﹒７２％，報２７﹒４５元。（ａｌ，ｋｔ）

