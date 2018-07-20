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20/07/2018 08:29

《神州民企》比亞迪（０１２１１）逾５５億人幣中標兩電動車項目

　　《經濟通通訊社２０日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）公布，旗下附屬
公司廣州市比亞迪汽車銷售收到分別來自廣東省機電設備招標中心及廣州市國科招標代理發來的
中標通知書，並分別奪得「３１３８台純電動客車招標項目」，以及「１６７２台純電動客車招
標項目」，中標價分別為３７﹒０８億元（人民幣．下同）及１８﹒１３億元，金額合共
５５﹒２１億元。（ｔｔ）

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