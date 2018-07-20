《經濟通通訊社２０日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）公布，旗下附屬
公司廣州市比亞迪汽車銷售收到分別來自廣東省機電設備招標中心及廣州市國科招標代理發來的
中標通知書，並分別奪得「３１３８台純電動客車招標項目」，以及「１６７２台純電動客車招
標項目」，中標價分別為３７﹒０８億元（人民幣．下同）及１８﹒１３億元，金額合共
５５﹒２１億元。（ｔｔ）
20/07/2018 08:29
《神州民企》比亞迪（０１２１１）逾５５億人幣中標兩電動車項目
《經濟通通訊社２０日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）公布，旗下附屬
公司廣州市比亞迪汽車銷售收到分別來自廣東省機電設備招標中心及廣州市國科招標代理發來的
中標通知書，並分別奪得「３１３８台純電動客車招標項目」，以及「１６７２台純電動客車招
標項目」，中標價分別為３７﹒０８億元（人民幣．下同）及１８﹒１３億元，金額合共
５５﹒２１億元。（ｔｔ）
|國際動態20/07/2018
滴滴出行夥軟庫 進軍日租車市場
|FOCUS19/07/2018
【FOCUS】失守、違約、放水三部曲 中國「錢不值錢」？
|中國故事19/07/2018
【連環爆雷】內地P2P平台現爆雷潮 14天131家平台倒閉
|生財有道19/07/2018
【公共年金】長命一百歲，攞足240萬
|生財有道19/07/2018
電子錢包大激鬥 AlipayHK︰冀三年內成港人最愛
|中國故事19/07/2018
貨運公轉鐵 大秦鐵路時來運到
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰