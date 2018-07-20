《外地經濟》美國上周初申領失業金人數創逾４８年半新低

《經濟通通訊社２０日專訊》美國上周初申領失業金人數降至逾４８年半新低，顯示就業市

場進一步增強，但貿易緊張情勢令經濟前景籠罩陰影。

勞工部數據顯示，上周經季節性調整後初申領失業金人數減少８０００人至２０﹒７萬人，

為１９６９年１２月初以來新低，市場原預期會升至２２萬人，而申領失業金人數四周均值則減

少２７５０人至２２﹒０５萬人。（ｍｎ）

