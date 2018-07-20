《經濟通通訊社２０日專訊》美國上周初申領失業金人數降至逾４８年半新低，顯示就業市
場進一步增強，但貿易緊張情勢令經濟前景籠罩陰影。
勞工部數據顯示，上周經季節性調整後初申領失業金人數減少８０００人至２０﹒７萬人，
為１９６９年１２月初以來新低，市場原預期會升至２２萬人，而申領失業金人數四周均值則減
少２７５０人至２２﹒０５萬人。（ｍｎ）
20/07/2018 08:45
《外地經濟》美國上周初申領失業金人數創逾４８年半新低
《經濟通通訊社２０日專訊》美國上周初申領失業金人數降至逾４８年半新低，顯示就業市
場進一步增強，但貿易緊張情勢令經濟前景籠罩陰影。
勞工部數據顯示，上周經季節性調整後初申領失業金人數減少８０００人至２０﹒７萬人，
為１９６９年１２月初以來新低，市場原預期會升至２２萬人，而申領失業金人數四周均值則減
少２７５０人至２２﹒０５萬人。（ｍｎ）
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