《台股攻略－馮偉明》台積電大立光反彈，台股今日升９６點

《台股攻略》台股今日開高大漲，升９６﹒７３點，收１０９３２﹒１１點，成交金額為新

台幣１６４４﹒５７億元。

美國總統特朗普抨擊聯儲局加息決策，拖累美股全面報跌，亞股亦一度下挫。台股在台積電

及大立光力守撐盤下，收市企穩１０９００點，周線二連紅。台積電利淡消息出盡、吸引買盤進

場，開高走高以新台幣２３７﹒５元作收；大立光站穩５０００元關卡後持續上攻，今天升新台

幣２１５元，帶動二線光學版塊玉晶光、亞光、聯一光、佳凌及揚明光大漲。早盤升超過５％的

統一超漲勢收斂，終場升２﹒５８％。其餘傳產權值股中鋼及台塑、南亞、台化、台塑化等表現

平穩。國巨受賣壓拖累下開高走低，終場大跌８﹒９７％、收新台幣８１２元，拖累華新科及禾

伸堂也雙雙重挫。矽晶圓族群遭空頭襲擊，環球晶、嘉晶、合晶同步拉回。金融股方面，國泰金

、兆豐金及中信金撐場。

台股短線料將以區間盤整走勢為主，由於即將進入半年報公布的高峰期，加上重量級個股陸

續召開法說會，個股表現或趨分歧，而下半年展望較好的個股可望脫穎而出。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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