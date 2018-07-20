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20/07/2018 17:43

《台股攻略－馮偉明》台積電大立光反彈，台股今日升９６點

　　《台股攻略》台股今日開高大漲，升９６﹒７３點，收１０９３２﹒１１點，成交金額為新
台幣１６４４﹒５７億元。
　　美國總統特朗普抨擊聯儲局加息決策，拖累美股全面報跌，亞股亦一度下挫。台股在台積電
及大立光力守撐盤下，收市企穩１０９００點，周線二連紅。台積電利淡消息出盡、吸引買盤進
場，開高走高以新台幣２３７﹒５元作收；大立光站穩５０００元關卡後持續上攻，今天升新台
幣２１５元，帶動二線光學版塊玉晶光、亞光、聯一光、佳凌及揚明光大漲。早盤升超過５％的
統一超漲勢收斂，終場升２﹒５８％。其餘傳產權值股中鋼及台塑、南亞、台化、台塑化等表現
平穩。國巨受賣壓拖累下開高走低，終場大跌８﹒９７％、收新台幣８１２元，拖累華新科及禾
伸堂也雙雙重挫。矽晶圓族群遭空頭襲擊，環球晶、嘉晶、合晶同步拉回。金融股方面，國泰金
、兆豐金及中信金撐場。
　　台股短線料將以區間盤整走勢為主，由於即將進入半年報公布的高峰期，加上重量級個股陸
續召開法說會，個股表現或趨分歧，而下半年展望較好的個股可望脫穎而出。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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