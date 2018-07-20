《經濟通通訊社２０日專訊》易居（０２０４８）首掛開市報１４﹒３８元，與招股價持平
，暫成交約１０２９萬股，涉資１﹒４８億元。每手買賣單位３００股。（ａｌ）
20/07/2018 09:22
《新股掛牌》易居（０２０４８）首掛開報１４﹒３８元，平招股價
《經濟通通訊社２０日專訊》易居（０２０４８）首掛開市報１４﹒３８元，與招股價持平
，暫成交約１０２９萬股，涉資１﹒４８億元。每手買賣單位３００股。（ａｌ）
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