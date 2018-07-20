《談國論企－黎偉成》促投資抵外壓穩經濟增長策佳

《談國論企》中國國務院總理李克強於２０１８年７月１８日主持召開的國務院常務會議，

議決最惹人注目之處是要強力地持續優化營商環境，目的是要「提高綜合競爭力」，作為「鞏固

經濟穩定向好」的其中十分重要主導力量。強化中國經濟基礎，配合對特朗普從政治、經貿、科

技等多方面狂妄地狙擊中國的措施作出反制，是應變之佳策。



＊優化營商環境提高綜合競爭力保經濟穩定向好＊



國務院的常務會議作出兩項重要決定，特別重要的是（甲）在「部署持續優化營商環境，提

高綜合競爭力、鞏固經濟穩定向好」的好幾點工作中，重點該為（一）「抓緊出台新版市場准入

負面清單，落實各類所有制企業一視同仁的承諾，廢止妨市場公平競爭的規十一人，嚴厲查處侵

權假冒、違規收費等行為」。此為優化營商環境其中重要一環，理由為（１）「准入負面清單」

所指的項目，暫時受限，營商者和機構可以在「清單」以外的項目合法、合理的自由進行經營和

投資，而且（２）清單是適用於內資和外資企業，乃全面性的政策性做法，策略當然是要讓國有

企業外以的其他資本的內企，有更大、更靈活的發展空間，更重要的是讓外資企業亦有同樣的政

策待遇，使外來直接投資ＦＤＩ更為活躍，亦為間接對「美國優先「的單邊主義劣策作間接有力

、有效的回應。

由是國務院在發布相關決定時，指出：「深化」放管服「改革，大力優化營商環境取得積極

成效。要更大限度激發市場活力、調動人的積極性和社會創造力，聚焦於市場主體和人民群眾的

痛點難點，突出重點，把該放的權利放給市場主體，營造公平競爭的市場環境，激發創業創新活

力。」斯言甚是也。

和（二）「加快投資項目承諾制改革，政府定標準、強監管，企業作承諾、守信用，最終實

現企業投資一般「零審批」」，乃放權和該市場有更大的自由度營運。政府會定標準，要是要企

業「作承諾、守信用」，也就只要「強監管」便是；惹人注的的是會推出企業獲受「零審批」的

措施，而是「一般」的投資。

同樣是對外及對外的經貿發展提供的高度方便，為（三）「年底前實現海關與檢驗檢疫業務

全面融合，統一申報單證、統一現場執法等。簡化進出口貨物收發貨人註冊登計，改由海關直接

使用市場監管、商務等部門數據辦理登記。不動產一般登記、抵押登記業務辦理時間年底前分別

壓縮至１５個、７個工作日內。」此點要求海關得一條龍的提供統一和簡化服務，和明確得負起

相關責任，對各種各樣進出口商品、貨物提供更為高度的服務和方便。



＊海關統一處理檢驗檢簡化審批促進出口＊



以及（四）「在全國逐步推開營商環境評價，強化地方政府責任加大正向鼓勵」。此為雙向

的鼓勵和監督，做法可以讓相關措施刺激更多投資。（五）再取消養老機構設立許可、營業執照

作廢聲明、外商投資道路運輸業立項審批、台港澳人員在內地就業許可等１７項行政許可等事項

，其中６項提請修法後取消。

會議還決定：將部分地方實施的政務服務「一站式」辦理、涉稅業務「通辦」、套餐式集成

服務、「互聯網＋醫保」、民生服務「指尖」辦理、跨區域協同監管等２８項市土一日竹歡迎、

群眾認可的做法向更大範圍推廣。

政府亦作出更多的基礎性配合和支持，特別是（乙）「確定加快建設全國一體化在線政務服

務平台的措施，以「一網通辦」更加便利群眾辦事創業」，包括：一體化全國政務服務在線平台

，實現「一網通辦」，是深化「放管服」改革、推動政府治理現代化的重要舉措。

做法有（Ｉ）各級政務服務平台要從政府供給導向向群眾需求導向轉變，注重回應和解決社

會熱點難點問題。編制各級政府公共服務等清單，實行辦事要件和流程標準化，推動在全國實現

同一事項無差別受理辦理。

（ＩＩ）加快打破「信息孤島」，實現數據「一網共享」。建設身份認證、電子印章、電子

證照等統一系統，以中國政府網為總門戶，與各地區各部門政務服務平台聯通，面向市場主體和

群眾的政務事項一律公開，為社會提供政務服務入口，逐步做到線上線下一套服務標準、一個辦

理台台。暢通網上諮詢投訴渠道。

（ＩＩＩ）通過政府購買服務，鼓勵社會力量參與政務服務平台建設。強化網絡安全保障。

抓緊完善標準和法則。用合信息技術提案高政務服務可及性及便捷度。（寫於加拿大多倫多）

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

