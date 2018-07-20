《中資異動》人民幣再度急插，國航挫逾２％，暫跌幅最大國指股

《經濟通通訊社２０日專訊》中國國航（００７５３）Ｈ股現價下跌２﹒２５％，報

６﹒５１元，暫跌幅最大國指成分股，盤中低見６﹒４５元，創九個月新低；成交約９７萬股，

涉資６３７萬元。

Ａ股（滬：６０１１１１）現價７﹒１８元人民幣，下跌０﹒１９元人民幣，或下跌

２﹒５８％，成交５９４７萬元人民幣，涉及８２１萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

２９﹒０４％。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６７１，為去年７月１４日以來最弱，

較上個交易日大貶６０５點子，創２０１６年６月２７日以來最大降幅。上個交易日報

６﹒７０６６。

國航最新亦遭個別大行降目標價，摩通將目標價由１２﹒８元下調至７﹒２元，評級由增持

降至中性。瑞信將目標價由１１﹒６元降至９﹒５元，維持跑贏大市評級。

現時，恆生指數報２７９４８，下跌６２點或下跌０﹒２２％，主板成交４９﹒４３億元。

上證綜合指數報２７６２﹒９０，下跌９﹒６４點或下跌０﹒３５％，成交７３﹒７２億元

人民幣。



表列相關或同板塊股份表現



股份 （編號） 股價 變幅 ∥Ａ較Ｈ溢價

∥（折讓）

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國泰航空（００２９３） １２﹒０６元 下跌０﹒５０％ ∥

∥

航基股份（００３５７） ７﹒５６元 無升跌 ∥

∥

東方航空（００６７０） ４﹒６５元 下跌２﹒９２％ ∥

（滬：６００１１５） ５﹒５５元人幣 下跌２﹒６３％ ∥＋３９﹒６５％

∥

首都機場（００６９４） ８﹒５２元 下跌１﹒７３％ ∥

∥

南方航空（０１０５５） ５﹒０１元 下跌１﹒９６％ ∥

（滬：６０００２９） ６﹒７２元人幣 下跌１﹒３２％ ∥＋５６﹒９３％

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註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素

（ｔｔ）

