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即市新聞

20/07/2018 09:36

《中資異動》人民幣再度急插，國航挫逾２％，暫跌幅最大國指股

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國國航（００７５３）Ｈ股現價下跌２﹒２５％，報
６﹒５１元，暫跌幅最大國指成分股，盤中低見６﹒４５元，創九個月新低；成交約９７萬股，
涉資６３７萬元。
　　Ａ股（滬：６０１１１１）現價７﹒１８元人民幣，下跌０﹒１９元人民幣，或下跌
２﹒５８％，成交５９４７萬元人民幣，涉及８２１萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價
２９﹒０４％。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６７１，為去年７月１４日以來最弱，
較上個交易日大貶６０５點子，創２０１６年６月２７日以來最大降幅。上個交易日報
６﹒７０６６。
　　國航最新亦遭個別大行降目標價，摩通將目標價由１２﹒８元下調至７﹒２元，評級由增持
降至中性。瑞信將目標價由１１﹒６元降至９﹒５元，維持跑贏大市評級。
　　現時，恆生指數報２７９４８，下跌６２點或下跌０﹒２２％，主板成交４９﹒４３億元。
　　上證綜合指數報２７６２﹒９０，下跌９﹒６４點或下跌０﹒３５％，成交７３﹒７２億元
人民幣。

　表列相關或同板塊股份表現

　股份　（編號）　　　　　　　股價　　　　　　　變幅　　　　　　　∥Ａ較Ｈ溢價
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥（折讓）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　國泰航空（００２９３）　　１２﹒０６元　　　　下跌０﹒５０％　　∥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　航基股份（００３５７）　　　７﹒５６元　　　　無升跌　　　　　　∥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　東方航空（００６７０）　　　４﹒６５元　　　　下跌２﹒９２％　　∥
　　（滬：６００１１５）　　　５﹒５５元人幣　　下跌２﹒６３％　　∥＋３９﹒６５％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　首都機場（００６９４）　　　８﹒５２元　　　　下跌１﹒７３％　　∥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　南方航空（０１０５５）　　　５﹒０１元　　　　下跌１﹒９６％　　∥
　　（滬：６０００２９）　　　６﹒７２元人幣　　下跌１﹒３２％　　∥＋５６﹒９３％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素
　（ｔｔ）

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