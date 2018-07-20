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即市新聞

20/07/2018 18:15

《美元走勢－羅明立》美元短線仍反覆，惟可續看好

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１２﹒６２　　　１１２﹒２０　　　１１２﹒４５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１６７３　　　１﹒１６３０　　　１﹒１６４０　　　
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０３７　　　１﹒２２９５　　　１﹒３０１８
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４８８　　　７﹒８４８６　　　７﹒８４８５
　
　　《美元走勢》美國截至上周的新申領失業金人數為２０﹒７萬，低於預期的２２萬。美國７
月費城聯儲製造業指數為２５﹒７，較預期的２１﹒５為佳。美國６月諮商會領先指標按月上升
０﹒５％，高於預期的０﹒４％。美國經濟資料表現理想，不過美國總統特朗普昨日（１９日）
表達對美元強勁及美聯儲加息的憂慮，遏抑美元的升勢。
　　美聯儲主席鮑威爾加息的態度強硬，支持美元近來的走勢，不過特朗普的言論反映他對美元
強勢有保留，尤其是對其他貨幣顯著升值會拖累貿易出口，不過分析相信美國政府暫時未有計劃
抑止美元的升勢。美匯曾經升至９５﹒６０但受特朗普言論影響回軟至９５附近，短線仍有反覆
，但可繼續看好美元。

＊英國加息預期降低，鎊匯看淡＊

　　英國６月季調後零售銷售按月下降０﹒５％，大幅低於預期的０﹒２％增長。英國近來的經
濟資料有欠理想，通脹亦無力再上，令８月加息的預期愈降愈低，遏抑英鎊的走勢。英倫銀行行
長卡尼警告硬脫歐帶來非常大的風險，進一步拖累投資者對英鎊的信心，短線英鎊曾經失守
１﹒３０水平，後市仍然看淡。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１６８０　　　１﹒１５６０　　　１﹒１７２０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３０８０　　　１﹒２９４０　　　１﹒３１２０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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