《美元走勢－羅明立》美元短線仍反覆，惟可續看好

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１２﹒６２ １１２﹒２０ １１２﹒４５

歐元╱美元 １﹒１６７３ １﹒１６３０ １﹒１６４０

英鎊╱美元 １﹒３０３７ １﹒２２９５ １﹒３０１８

美元╱港元 ７﹒８４８８ ７﹒８４８６ ７﹒８４８５



《美元走勢》美國截至上周的新申領失業金人數為２０﹒７萬，低於預期的２２萬。美國７

月費城聯儲製造業指數為２５﹒７，較預期的２１﹒５為佳。美國６月諮商會領先指標按月上升

０﹒５％，高於預期的０﹒４％。美國經濟資料表現理想，不過美國總統特朗普昨日（１９日）

表達對美元強勁及美聯儲加息的憂慮，遏抑美元的升勢。

美聯儲主席鮑威爾加息的態度強硬，支持美元近來的走勢，不過特朗普的言論反映他對美元

強勢有保留，尤其是對其他貨幣顯著升值會拖累貿易出口，不過分析相信美國政府暫時未有計劃

抑止美元的升勢。美匯曾經升至９５﹒６０但受特朗普言論影響回軟至９５附近，短線仍有反覆

，但可繼續看好美元。



＊英國加息預期降低，鎊匯看淡＊



英國６月季調後零售銷售按月下降０﹒５％，大幅低於預期的０﹒２％增長。英國近來的經

濟資料有欠理想，通脹亦無力再上，令８月加息的預期愈降愈低，遏抑英鎊的走勢。英倫銀行行

長卡尼警告硬脫歐帶來非常大的風險，進一步拖累投資者對英鎊的信心，短線英鎊曾經失守

１﹒３０水平，後市仍然看淡。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６８０ １﹒１５６０ １﹒１７２０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３０８０ １﹒２９４０ １﹒３１２０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

