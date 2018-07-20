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即市新聞

20/07/2018 16:10

【本港樓市】中原ＣＣＬ面對新房策按周微跌，惟港島樓價續創新高

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新按周跌０﹒２１％至
１８７﹒３１點。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１９０﹒２０點，按周跌
０﹒２５％。ＣＣＬ（中小型單位）按周跌０﹒２８％至１８７﹒９４點。三大整體指數連創新
高後輕微回軟，本周指數同為歷史次高。
　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇認為，反映６月２９日政府宣布新房策當周，樓市觀望
氣氛濃厚，但樓價仍然高位企穩。
　　ＣＣＬ（大型單位）按周升０﹒１７％至１８４﹒０５點，並連升２周共０﹒５２％。豪宅
樓價連續９周企穩１８０點上下水平，等待突破上升機會。

＊港島樓價逆市上升，九龍及新界兩區指數輕微回軟＊

　　本周港島樓價逆市上升，港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１９７﹒９９點，創歷史新高，按周升
１﹒３４％。不過，九龍及新界兩區指數同樣連創新高後輕微回軟。九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ按周
跌１﹒１３％至１８２﹒４５點，為歷史第三高。新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報２０３﹒３６點，
為歷史第三高，按周跌０﹒７２％。新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１７２﹒４０點，為歷史次高，
按周跌０﹒４７％。
　　黃良昇又指出，新房策及中美貿易戰啟動二大事件，對本地樓市的影響將於未來幾周公佈的
ＣＣＬ中反映。（ｋｙ）

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