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即市新聞

20/07/2018 19:16

《再戰明天》Ｇ２０舉行財長及央行總裁會議，習近平訪盧旺達

　　《經濟通通訊社２０日專訊》明日（２１日），歐洲央行總裁德拉吉及執委科爾等出席２０
國集團（Ｇ２０）財長及央行總裁會議。下周日（２２日），中國國家主席習近平訪盧旺達。

＊歐洲央行總裁德拉吉等出席Ｇ２０會議＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，Ｇ２０財長及央行總裁會議（至７月２２日）在阿根廷首都
布宜諾斯艾利斯舉行，歐洲央行總裁德拉吉及執委科爾，和德國央行總裁魏德曼出席會議。
　　下周日，中國國家主席習近平訪盧旺達（至７月２３日）。
　　本港時間下周一（２３日）早上１０：００ａｍ，泰國央行總裁威拉泰在央行組織的一場銀
行論壇，就可持續的銀行議題發表講話。

＊新加坡和本港公布６月通脹率，台灣公布失業率＊

　　在數據方面，下周一下午１：００ｐｍ，新加坡公布６月消費者物價指數，年率料由
０﹒４％升上０﹒６％；核心消費者物價指數年率料維持於１﹒５％。
　　４：００ｐｍ，台灣公布６月失業率，料由３﹒６９％升上３﹒７１％。台灣６月工業生產
年率料由７﹒０５％降至４﹒７５％。　
　　４：３０ｐｍ，香港公布６月綜合消費物價指數，年率料由２﹒１％升上２﹒２％。

＊長江生命科技派業績＊

　　在本港，下周一，公布６月份消費物價指數。
　　長江生命科技（００７７５）公布中期業績。
（ｈｏ）

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