《再戰明天》Ｇ２０舉行財長及央行總裁會議，習近平訪盧旺達

《經濟通通訊社２０日專訊》明日（２１日），歐洲央行總裁德拉吉及執委科爾等出席２０
國集團（Ｇ２０）財長及央行總裁會議。下周日（２２日），中國國家主席習近平訪盧旺達。
＊歐洲央行總裁德拉吉等出席Ｇ２０會議＊
在外圍重要經濟活動上，明日，Ｇ２０財長及央行總裁會議（至７月２２日）在阿根廷首都
布宜諾斯艾利斯舉行，歐洲央行總裁德拉吉及執委科爾，和德國央行總裁魏德曼出席會議。
下周日，中國國家主席習近平訪盧旺達（至７月２３日）。
本港時間下周一（２３日）早上１０：００ａｍ，泰國央行總裁威拉泰在央行組織的一場銀
行論壇，就可持續的銀行議題發表講話。
＊新加坡和本港公布６月通脹率，台灣公布失業率＊
在數據方面，下周一下午１：００ｐｍ，新加坡公布６月消費者物價指數，年率料由
０﹒４％升上０﹒６％；核心消費者物價指數年率料維持於１﹒５％。
４：００ｐｍ，台灣公布６月失業率，料由３﹒６９％升上３﹒７１％。台灣６月工業生產
年率料由７﹒０５％降至４﹒７５％。
４：３０ｐｍ，香港公布６月綜合消費物價指數，年率料由２﹒１％升上２﹒２％。
＊長江生命科技派業績＊
在本港，下周一，公布６月份消費物價指數。
長江生命科技（００７７５）公布中期業績。
（ｈｏ）