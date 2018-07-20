《再戰明天》Ｇ２０舉行財長及央行總裁會議，習近平訪盧旺達

《經濟通通訊社２０日專訊》明日（２１日），歐洲央行總裁德拉吉及執委科爾等出席２０

國集團（Ｇ２０）財長及央行總裁會議。下周日（２２日），中國國家主席習近平訪盧旺達。



＊歐洲央行總裁德拉吉等出席Ｇ２０會議＊



在外圍重要經濟活動上，明日，Ｇ２０財長及央行總裁會議（至７月２２日）在阿根廷首都

布宜諾斯艾利斯舉行，歐洲央行總裁德拉吉及執委科爾，和德國央行總裁魏德曼出席會議。

下周日，中國國家主席習近平訪盧旺達（至７月２３日）。

本港時間下周一（２３日）早上１０：００ａｍ，泰國央行總裁威拉泰在央行組織的一場銀

行論壇，就可持續的銀行議題發表講話。



＊新加坡和本港公布６月通脹率，台灣公布失業率＊



在數據方面，下周一下午１：００ｐｍ，新加坡公布６月消費者物價指數，年率料由

０﹒４％升上０﹒６％；核心消費者物價指數年率料維持於１﹒５％。

４：００ｐｍ，台灣公布６月失業率，料由３﹒６９％升上３﹒７１％。台灣６月工業生產

年率料由７﹒０５％降至４﹒７５％。

４：３０ｐｍ，香港公布６月綜合消費物價指數，年率料由２﹒１％升上２﹒２％。



＊長江生命科技派業績＊



在本港，下周一，公布６月份消費物價指數。

長江生命科技（００７７５）公布中期業績。

（ｈｏ）

